Toluca Sub-21 tropieza en Tijuana tras esfuerzo que no alcanzó para sumar puntos

Tijuana, Baja California. En un partido marcado por la determinación y el esfuerzo, el equipo Sub-21 de Toluca sufrió una dolorosa derrota en su visita al estadio Caliente, al caer 2-0 frente a los Xolos de Tijuana en el marco de la Jornada 14 del Torneo de Apertura 2025. A pesar de un buen desempeño y mayor dominio del encuentro tras un inicio adverso, los Diablos Rojos no lograron concretar sus oportunidades y se quedaron sin sumar en un duelo que se les complicó desde los primeros minutos.

El encuentro arrancó con un Toluca que mostró ciertas dudas defensivas, mismas que los locales supieron aprovechar de inmediato. Apenas al minuto 12, Joban González capitalizó una serie de errores en la zaga mexiquense para adelantar a los Xolos con un remate que abrió el marcador y encendió la expectativa de los aficionados fronterizos.

Con el marcador en contra, los dirigidos por Carlos María Morales ajustaron su planteamiento y comenzaron a tomar el control del balón, especialmente en la segunda mitad. La escuadra visitante se mostró más incisiva en ofensiva, generando diversas llegadas de peligro que pusieron a prueba a la defensa y portero de Tijuana. Un ejemplo claro fue la actuación de Ronaldo Beltrán, guardameta escarlata, quien se vistió de héroe al detener un penal ejecutado por Christian Castillo al minuto 78. El disparo raso y colocado a la derecha fue despejado con una gran atajada que mantuvo vivas las esperanzas de los Diablos.

Sin embargo, la ilusión duró poco. A tres minutos del final, cuando parecía que Toluca podía rescatar al menos un punto, los Xolos cerraron el marcador con un segundo tanto que extinguió cualquier posibilidad de reacción visitante. El 2-0 definitivo sentenció el duelo y dejó a Toluca Sub-21 en una posición complicada en la tabla de clasificación.

El técnico Carlos María Morales destacó la entrega de sus jugadores a pesar del resultado adverso. “El equipo mostró carácter, sobre todo en la segunda mitad, pero nos faltó concretar las oportunidades. Estos partidos son difíciles y la experiencia nos servirá para mejorar,” comentó al término del encuentro.

Por su parte, Gilberto Mora, estratega de los Xolos, se mostró satisfecho con la actuación de sus pupilos. “El equipo supo aprovechar las oportunidades y mantuvo el orden defensivo para asegurar los tres puntos en casa,” afirmó.

Alineaciones iniciales:

Tijuana: Jorge Hernández; David Osuna, Ramiro Franco, José Quiroz, Sebastián Cervantes; Brandon Ordorica, Oscar Villarreal, Marcos Flores, Christian Castillo, Jorge Hernández, Joban González. Director Técnico: Gilberto Mora.

Toluca: Ronaldo Beltrán; Francisco Pumpido, Juan Estrada, Erick Orta, Víctor Arteaga; Luis Navarrete, Edher Segura, Juan López, Giovani Bravo, Fabricio Francelino, José Estrada. Director Técnico: Carlos M. Morales.

El árbitro del encuentro fue Carlos Cruz Busani, asistido por Jesús R. García Rivera y Jonatan Texas Aguilar, con Rodrigo Ramos Romo como cuarto oficial.

Con esta derrota, Toluca Sub-21 deberá redoblar esfuerzos en las próximas jornadas si quiere mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación, mientras que Tijuana suma tres puntos vitales para afianzarse en la parte alta del torneo.