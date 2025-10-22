Reconocen a Alegna González y Uziel Muñoz con el Premio Estatal de Deporte Chihuahua 2025

Chihuahua, Méx.- Los atletas Alegna González Muñoz y Uziel Muñoz Galarza fueron galardonados este miércoles con el Premio Estatal de Deporte Chihuahua 2025 tras su destacada actuación en el Campeonato Mundial de Atletismo de este año que se llevó a cabo en Tokio, Japón.

Sus respectivas medallas de plata que lograron en marcha 20km e impulso de bala, respectivamente, en la magna justa de la World Atletics celebrada el mes pasado les significó a ambos ser acreedores al máximo reconocimiento que otorga su estado natal.

Alegna González y Uziel Muñoz ganaron el distintivo en la modalidad deportista femenil y varonil durante la ceremonia de elección encabezada por contó con la presencia de Teporaca Romero, directora del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultra Física (ICHD) y Tomás Aguilera, subdirector de Desarrollo del Deporte.

Los atletas, con su reciente experiencia olímpica en París 2024, destacaron en las elecciones con 10 y 9 votos, respectivamente.

El ICHD detalló que la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Deporte se realizará el próximo jueves 20 de noviembre en el marco del inicio del desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.