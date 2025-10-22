Cristante provoca la afición del América con la “Diablo Señal”

Ciudad de México.- El partido entre América y Puebla en el Estadio de la Ciudad de los Deportes tuvo todos los ingredientes para un capítulo polémico del Apertura 2025: voltereta, drama, enojo y un gesto que encendió las redes. Hernán Cristante, técnico del Puebla y leyenda del Toluca, fue expulsado en los minutos finales y, antes de abandonar el terreno de juego, lanzó una provocadora “Diablo Señal” hacia la tribuna donde se concentraban los aficionados azulcremas.

El duelo había iniciado parejo, pero fue hasta el minuto 52 cuando Emiliano González adelantó al conjunto camotero con un derechazo cruzado que sorprendió al arquero americanista. Puebla defendía con orden y parecía acercarse a un triunfo revitalizador. Sin embargo, todo cambió tras una polémica marcación del árbitro central, quien señaló un penal a favor del América cerca de la media hora del complemento.

La decisión desató la furia de Cristante, quien no dejó de reclamar desde su área técnica. El técnico argentino consideró injusta la sanción y la posterior adición de ocho minutos, que terminaron siendo fatales para su equipo. En el tiempo agregado, Ramón Juárez selló la remontada para los de André Jardine, que terminaron imponiéndose 2-1.

Molesto y visiblemente frustrado, Cristante fue expulsado y, camino a los vestidores, giró hacia la tribuna para hacer la icónica “Diablo Señal”, un gesto que en Toluca simboliza orgullo y pertenencia. Con ello, el exarquero escarlata pareció recordarle al América la final perdida ante los Diablos Rojos en el Clausura 2025, cuando el Toluca rompió el sueño de las Águilas de lograr un tetracampeonato histórico.

Su gesto dividió opiniones: para muchos, una muestra de identidad y pasión; para otros, una falta de respeto. Pero fiel a su estilo, Cristante no se guardó nada, reafirmando que, aunque hoy dirija al Puebla, su corazón sigue latiendo en rojo.