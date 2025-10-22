Tablas catastrales serán ajustadas sin afectar el bolsillo del ciudadano: Vázquez

Toluca, Méx.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, diputado Francisco Vázquez Rodríguez, señaló que la Legislatura del Estado de México actuará con responsabilidad y sensibilidad social al revisar las tablas de valores catastrales propuestas por los municipios para 2026, a fin de evitar incrementos excesivos que impacten directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

En entrevista, Vázquez Rodríguez explicó que los ayuntamientos envían sus propuestas de actualización al Congreso para su análisis y eventual aprobación dentro del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Aunque, subrayó que el objetivo no es autorizar aumentos desproporcionados, sino mantener un equilibrio entre las finanzas públicas municipales y la capacidad económica de las familias mexiquenses.

“Cualquier presidente municipal querrá aumentar el 200%, pero eso sería irracional. Nadie podría pagar. Debemos ser financieramente responsables y pensar primero en los ciudadanos”, señaló.

El líder de la fracción morenista, señaló que se busca un ajuste razonable, vinculado a indicadores como la inflación o el aumento salarial, que podría ubicarse entre el 6 y el 9%, muy lejos de los incrementos de 20 o 40% que algunos gobiernos locales han planteado.

“Estamos hablando del índice inflacionario, del salario, de lo que realmente se ha incrementado. No podemos permitir que las tablas se disparen de forma injustificada”, apuntó.