Rinde Ruth Salinas su informe legislativo, ha impulsado leyes que atienden problemas reales

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La diputada local Ruth Salinas Reyes, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la LXI Legislatura del Estado de México, presentó su primer informe de labores legislativas, en el que destacó la aprobación de 24 iniciativas, de las cuales cuatro ya son ley, centradas en el bienestar social, el derecho a la vivienda digna y la creación de un sistema estatal de cuidados.

Ante el internacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, Máynez, el coordinador de la bancada de MC, Juan Zepeda y la dirigente estatal del partido en el Estado de México, Juanita Bonilla, subrayó que su trabajo ha pasado del diagnóstico a las decisiones, al impulsar leyes que atienden problemáticas reales, como el despojo de viviendas a adultos mayores y mujeres, así como la inclusión de la vivienda digna como un derecho constitucional en el Estado de México.

“Vivienda digna no estaba reconocida en nuestra Constitución, y hoy ya es un derecho. Necesitamos que las familias mexiquenses tengan un hogar donde puedan vivir con dignidad”, enfatizó Salinas Reyes.

Recalcó ante dirigentes de otros partidos políticos, ciudadanos y ciudadanos de los municipios de Ixtlahuaca, Jiquipilco, San Felipe del Progreso, y del mismo Toluca, la diputada naranja también resaltó que Movimiento Ciudadano se ha posicionado como una de las bancadas más productivas, con 34 iniciativas presentadas en lo que va de la actual legislatura.

Salinas Reyes aseguró que continuará siendo una voz firme por las causas ciudadanas, especialmente en temas de infraestructura, salud y seguridad pública.

“Vamos a seguir siendo su voz, luchando, peleando, siendo aguerridas y aguerridos, porque las cosas no van bien en nuestro Estado de México. Necesitamos buenos caminos, medicamentos en los hospitales y seguridad para todas y todos”, afirmó.

“No podemos seguir culpando a los que hicieron mal las cosas antes. Es momento de dar respuestas, de mirar a la gente a los ojos y decirles: no les he fallado”, apuntó.

Aseguró estar lista para lo que se requiera. “Lista para dar la cara, como siempre, por nuestro movimiento y por el Estado de México”.

Concluyó su mensaje reafirmando que Movimiento Ciudadano seguirá siendo “la fuerza naranja” que busca transformar al Estado de México con propuestas y resultados tangibles.

Mientras que, Jorge Álvarez Máynez, señaló que en el Estado de México se requiere una transformación, y “Ruth Salinas lo ha hecho con excelencia, llenándonos de orgullo y satisfacción. Ruth tiene firmeza, convicción y claridad en las causas; siempre con disposición para construir”, dijo.