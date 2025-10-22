Sin escatimar recursos, Atizapán fortalece capacitación de Protección Civil y Bomberos: Rodríguez

Atizapán, Méx.- El alcalde Pedro Rodríguez Villegas, expresó que para su administración la tranquilidad de las familias que viven en este municipio, es su prioridad, por ello no se escatiman recursos en la capacitación de nuestros “héroes de Protección Civil y Bomberos”. Un bombero bien preparado es la garantía de una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación, y este curso “RIT” asegura que se protejan entre ellos para que puedan seguir cuidando de nosotros”, dijo.

Este curso RIT Equipo de Intervención Rápida que acaba de concluir, demuestra el liderazgo de Atizapán en materia de protección civil, al convertirse en sede de capacitación para elementos de corporaciones hermanas como Tlalnepantla, Naucalpan, Zumpango, Tenancingo, e incluso de otros estados como Michoacán, Tepeji del Río y Tepeapulco, Hidalgo, dijo el alcalde.

Mencionó que, en el entrenamiento, también participaron elementos de la Secretaría de Marina y del Batallón de Emergencias, consolidando a Atizapán como un punto de encuentro para la profesionalización interinstitucional.

Dijo que el Curso RIT Equipo de Intervención Rápida, es un entrenamiento especializado enfocado en desarrollar técnicas de rescate para los propios bomberos que pudieran quedar atrapados o heridos durante una emergencia.

Durante más de 36 horas continuas, los 40 participantes fueron sometidos a duros entrenamientos y escenarios de alta complejidad, diseñados para llevar al límite sus capacidades físicas y mentales, asegurando que puedan responder con eficacia bajo la presión extrema de rescatar a uno de sus compañeros.