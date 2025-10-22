Delfina Gómez agradece al SUTEYM el donativo para apoyar a afectados por lluvias en Hidalgo

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez expresó su agradecimiento al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) por contribuir con un donativo de aproximadamente 14 toneladas de apoyo humanitario, destacando que es un acto que refleja la unión y solidaridad de los mexiquenses ante las recientes contingencias provocadas por intensas lluvias en el estado de Hidalgo.

La entrega oficial del apoyo se realizó en el Centro de Acopio ubicado en el Palacio de Gobierno del Estado de México, donde la mandataria estatal, acompañada por Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad, recibió el cargamento. Esta contribución se suma a las 254 toneladas de ayuda humanitaria que el gobierno mexiquense ha enviado previamente a las zonas afectadas, reforzando así la respuesta estatal ante esta emergencia.

A través de redes sociales, la gobernadora destacó la colaboración de los trabajadores organizados en el SUTEYM: “Agradezco a las y los compañeros del SUTEYM que esta mañana entregaron 14 toneladas de víveres, en el Centro de Acopio de Palacio de Gobierno, para nuestras hermanas y hermanos que fueron afectados por las intensas lluvias. Seguimos recibiendo sus apoyos en los cuatro Centros de Acopio que instalamos”, escribió.

El donativo entregado está compuesto por víveres, alimentos y artículos de limpieza e higiene personal, destinados directamente a las familias que han sufrido las consecuencias de las recientes contingencias climáticas, buscando aliviar sus necesidades más urgentes.

La entrega fue encabezada por Herminio Cahue Calderón, Secretario General del SUTEYM, quien acudió acompañado por el Comité Ejecutivo Estatal del sindicato. Cahue Calderón resaltó el compromiso y la solidaridad de la clase trabajadora mexiquense con las causas humanitarias impulsadas por la administración estatal: “Hoy entregamos a la maestra @delfinagomeza, gobernadora constitucional del #Edomex, 14 toneladas de víveres para ayudar a los damnificados. Apoyo que será enviado a #Puebla. Valoramos el aporte de la familia #suteymista, la solidaridad y empatía nos distinguen. #SindicalismoDeLaManoContigo”, refirió.

Por su parte, la gobernadora reafirmó el respaldo constante de la sociedad mexiquense hacia quienes enfrentan la adversidad, enviando un mensaje de esperanza y unidad: “Nuestras hermanas y hermanos de #Hidalgo, ¡no están solos! Las y los mexiquenses muestran su solidaridad y gracias a su gran corazón hemos enviado 254 toneladas de ayuda humanitaria y víveres en estos momentos difíciles. #ElPoderDeAyudar #ElPoderDeServir”.

Este tipo de colaboraciones entre sociedad civil organizada y autoridades gubernamentales subraya el compromiso del gobierno y la población mexiquense por apoyar a quienes más lo necesitan en tiempos de crisis.