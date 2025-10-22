Arranca en Zinacantepec el proyecto “Sol que Transforma” para impulsar el uso de energía limpia

Zinacantepec, Méx.- Con el objetivo de fomentar la sustentabilidad y mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses, autoridades estatales y municipales pusieron en marcha el proyecto “Sol que Transforma” en la comunidad de San Antonio Acahualco, municipio de Zinacantepec.

El programa, encabezado por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, a cargo de Alhely Rubio Arronis, y el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, contempla la entrega e instalación de calentadores solares en zonas semirurales, como parte de una estrategia integral para reducir emisiones contaminantes y promover el uso de energías limpias.

Durante el acto de arranque, las autoridades realizaron la entrega simbólica de 50 calentadores solares a familias de las comunidades de Tejalpa, San Antonio Acahualco y San Juan de las Huertas, refrendando su compromiso con el medio ambiente y con el bienestar social.

“Hoy, desde este bello municipio de Zinacantepec, damos inicio a una acción concreta que promueve el uso de energía limpia, la protección del medio ambiente y el apoyo a las familias mexiquenses”, expresó el alcalde Manuel Vilchis Viveros.

Por su parte, la secretaria Alhely Rubio Arronis subrayó la urgencia de tomar medidas frente al cambio climático y destacó el valor de los proyectos locales que transforman comunidades a través de la tecnología sustentable.

“El cambio climático nos invita a actuar hoy para asegurar un mañana más limpio y justo. Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso con la sustentabilidad y con las familias de Zinacantepec”, señaló.

El programa “Sol que Transforma” forma parte de la estrategia estatal de mitigación del cambio climático y busca extenderse a más municipios del Estado de México, acercando soluciones sostenibles a los hogares y reduciendo los costos energéticos para las familias beneficiarias.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Zinacantepec refuerzan su colaboración en favor del desarrollo sustentable, impulsando una transición energética que combina beneficios ambientales, económicos y sociales.