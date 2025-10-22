Isaac del Toro rodará en casa en el Campeonato Nacional de Ruta 2025

Ciudad de México.- El pedalista mexicano Isaac del Toro vivirá un emotivo regreso a su tierra natal. Luego de una temporada brillante en Europa, el ciclista bajacaliforniano volverá a Ensenada para competir en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025, una cita que marca el retorno de esta justa después de cuatro años de ausencia.

Tras su participación en el Giro del Veneto y el Andorra Cycling Masters, el corredor del UAE Team Emirates no tenía definido su siguiente destino. Sin embargo, la Unión Ciclista de México (UCIMEX) confirmó que Isaac encabezará la nómina de competidores, decisión avalada también por su equipo tras evaluar su exigente carga de trabajo.

El evento se desarrollará del 23 al 25 de octubre en los paisajes costeros de Ensenada, con el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y respaldo de Conade. Del Toro verá acción en dos pruebas: la contrarreloj individual de 16 kilómetros, programada para el jueves 23, y la ruta de fondo de 160 kilómetros, el sábado 25, donde buscará brillar ante su afición.

A sus apenas 21 años, el ciclista mexicano ha firmado una temporada histórica con 16 victorias, siete de ellas en territorio italiano. Su nombre resonó en todo el mundo tras su destacado paso por el Giro de Italia, donde llegó a vestir la maglia rosa y demostrar su potencial frente a los mejores del pelotón internacional.

Entre sus conquistas más relevantes destacan la Milano–Torino, el Tour de Austria, la Clássica Terres de l’Ebre, la Vuelta a Burgos, el Giro della Toscana, el Giro dell’Emilia y el Giro del Veneto, entre otras.

El regreso de Del Toro no solo enciende la emoción del público mexicano, sino que simboliza la consolidación de un talento que ha puesto al ciclismo nacional en el mapa mundial. Este fin de semana, Ensenada no solo recibirá a su hijo pródigo, sino al rostro de una nueva era para el ciclismo mexicano.