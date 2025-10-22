En tres meses, Centros LIBRE atienden a más de 99 mil mujeres con servicios integrales

Ciudad de México.- La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México alcanzó su meta establecida para 2025 al instalar 678 Centros LIBRE (Centros de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes Comunitarias y Emancipación para las mujeres) a lo largo de las 32 entidades federativas. Este esfuerzo, respaldado por una inversión superior a los 651 millones de pesos (mdp), reafirma uno de los ejes vertebrales del Segundo Piso de la Cuarta Transformación: promover la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres.

El impacto inicial del programa ha sido significativo: en tan solo tres meses, del 1 de mayo al 15 de agosto de 2025, se atendió a 99 mil 32 mujeres en todo el país. El 98 por ciento de estas atenciones se brindaron directamente en los Centros LIBRE, demostrando su eficacia como el punto de contacto esencial con las mujeres en el territorio. En total, se otorgaron 173 mil 882 servicios.

Los Centros LIBRE funcionan como espacios comunitarios de atención integral, enfocados en una doble estrategia: por un lado, el 40% de los servicios fueron destinados a casos de mujeres que han vivido algún tipo de violencia; la atención se brindó mediante la Tríada de Atención, conformada por asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social. Cabe mencionar que una de cada cinco mujeres atendidas en el periodo reportó estar en una situación de violencia.

Por otro lado, el restante 60 por ciento de los servicios en los Centros LIBRE se destinaron al fortalecimiento de sus autonomías, como la económica. Todo ello a través de capacitaciones, actividades de recreación y la consolidación de redes comunitarias, esenciales para que las mujeres puedan romper los ciclos de la dependencia.

De cara al futuro, y luego de que este año la meta ha sido cumplida, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido a la Secretaría de las Mujeres que al finalizar su sexenio, las mujeres puedan contar con al menos un Centro LIBRE en cada municipio del país. El objetivo es claro: que el Segundo Piso de la Cuarta Transformación deje una mejor perspectiva de futuro para las mujeres, niñas y adolescentes, con mayor bienestar y felicidad.

Puedes consultar tu Centro LIBRE más cercano en la página web https://tejedorasdelapatria.mujeres.gob.mx/