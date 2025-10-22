Rehabilitan área deportiva en la colonia Fray Servando de Texcoco

Texcoco, Méx.- Gracias a la gestión de la Delegación Antorchista y con la colaboración activa de los vecinos de la colonia Fray Servando Teresa de Mier, se dio inicio a los trabajos de rehabilitación del área deportiva de esta comunidad. La llegada de maquinaria especializada marcó el comienzo de una obra que busca recuperar este espacio fundamental para el sano esparcimiento y el desarrollo de las familias y jóvenes de la zona.

El área deportiva es un espacio clave donde niños, jóvenes y adultos pueden practicar diversas actividades físicas que contribuyen a su bienestar y calidad de vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, este lugar había sufrido desgaste y necesitaba mantenimiento urgente para garantizar su uso seguro y óptimo. Por ello, la Delegación Antorchista, comprometida con la mejora de la infraestructura pública, decidió emprender esta tarea de rehabilitación para ofrecer a la comunidad un espacio renovado y funcional.

Para complementar los trabajos de maquinaria y obra, la Delegación ha organizado faenas comunitarias cada quince días, invitando a los vecinos a participar activamente en el mantenimiento y cuidado del área deportiva. Esta estrategia busca fomentar el sentido de pertenencia y responsabilidad comunitaria, asegurando que los beneficios de la rehabilitación perduren en el tiempo.

Jovana Bautista Álvarez, segunda delegada de la zona, agradeció la participación de los vecinos y resaltó la importancia de la colaboración entre autoridades locales y la comunidad. “La colaboración comunitaria es esencial para el bienestar de nuestras familias; por eso seguiremos trabajando unidos y organizados”, declaró Bautista Álvarez, quien además aseguró que se esperan resultados visibles a partir del mes de noviembre.

Estas acciones forman parte del compromiso del Movimiento Antorchista por impulsar la organización popular, promover el deporte y mejorar los espacios públicos en beneficio de todos los texcocanos. La rehabilitación del área deportiva en Fray Servando Teresa de Mier es un claro ejemplo de cómo el trabajo conjunto puede transformar positivamente las comunidades.

Con esta obra, la Delegación Antorchista reafirma su compromiso de seguir trabajando en proyectos que contribuyan al bienestar social y a la calidad de vida de las familias texcocanas.