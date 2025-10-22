En Veracruz, Puebla, Querétaro y SLP inicia entrega de apoyo a personas afectadas por las lluvias

Poza Rica, Veracruz.- Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Poza Rica, Veracruz, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio inicio al operativo de entrega del primer apoyo de 20 mil pesos en beneficio personas afectadas por las lluvias en comunidades de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, quienes ya fueron censadas por las y los servidores de la nación, como parte del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PESN).

En el Módulo de Bienestar donde encabezó el operativo, la secretaria Ariadna Montiel, precisó que a partir de este miércoles 22 al miércoles al 29 de octubre se realiza la entrega del primer apoyo a cerca de 17 mil personas que fueron convocadas, de las que 3 mil 500 son de Poza Rica, Veracruz. En el caso de Hidalgo, la entrega se llevará a cabo en los próximos días, en tanto se realizan labores para comunicar a comunidades que están aisladas.

“Quiero explicarles cómo está funcionando: a partir del día de hoy este operativo inicia aquí en Poza Rica y se está realizando en el estado de Veracruz, en Puebla, en San Luis Potosí y en Querétaro”, agregó Montiel Reyes.

El primer apoyo consiste en la entrega de 20 mil pesos para todos los afectados, asimismo, se otorga un vale de despensa y un vale de enseres que entregarán, posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en los cuatro estados.

Explicó que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto SMS con la fecha, hora y lugar donde deben acudir para la entrega del apoyo y quienes deberán presentar:

Talón de Censo (cintillo)

“Continuaremos trabajando el tiempo que sea necesario para apoyar a la población en lo que se requiera, porque por el bien de todos, primero los pobres”, agregó desde el Módulo de Bienestar de Poza Rica, Veracruz.