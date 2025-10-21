Se invita a seguir donando a los asistentes a los conciertos con causa de Toluca

Toluca, Méx.- Tras reconocer el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, la generosidad de los toluqueños en apoyo a las familias afectadas por las lluvias, invita a los asistentes a seguir donando en los conciertos con causa de Molotov, Porter, Plastilina Mosh, Liran’ Roll, La Maldita Vecindad Santanera, El Bogueto, Yeri MUA y Amanda Miguel.

Pues la solidaridad de la población toluqueña y visitantes se hizo presente al reunir 10 toneladas de víveres, muestra de la generosidad, empatía y apoyo a las familias damnificadas, estas donaciones reunidas durante el concierto con causa de Gloria Trevi fueron entregadas al centro de acopio del Gobierno estatal.

Entre los artículos recolectados se encuentran semillas, granos, arroz, frijol, sopas, atún, agua embotellada, papel higiénico, toallas sanitarias y jabón en polvo, los cuales se suman a los recolectados por el Gobierno del Estado de México, a través del apoyo de la población mexiquense de distintas regiones y que suman 254 toneladas.

Los productos donados serán entregados para mitigar las condiciones de escasez que enfrentan los habitantes de Puebla, Hidalgo y Veracruz, quienes se vieron afectados por las torrenciales lluvias ocurridas hace dos semanas.

Los víveres, se clasifican y se arman en despensas para distribuirse en camiones pesados que salen rumbo al Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, ubicado en Pachuca, entregándolos de manera estratégica a las regiones damnificadas y cubrir así sus necesidades básicas.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, agradece a la ciudadanía su solidaridad e invita a seguir sumándose a esta causa, llevando sus donativos durante los próximos conciertos con causa de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025, los días 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre y apoyar a quienes más lo necesitan.