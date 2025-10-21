Gobernadora Delfina Gómez agradece solidaridad de Toluca tras donación de víveres

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, expresó un profundo agradecimiento a la población toluqueña y visitantes que demostraron su solidaridad y empatía al reunir un total de 10 toneladas de víveres para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en el estado de Hidalgo.

A través de sus redes sociales, la mandataria destacó la generosidad de los mexiquenses, quienes participaron activamente en la campaña de donación organizada durante el concierto con causa encabezado por Gloria Trevi, celebrado en el marco del Festival del Alfeñique. Estas donaciones fueron entregadas al centro de acopio del Gobierno estatal para su clasificación y posterior distribución.

“¡La generosidad de las y los mexiquenses es única! Recibimos del @TolucaGob un total de 10 toneladas de víveres para nuestras hermanas y hermanos de Hidalgo. Este apoyo fue recolectado durante el concierto con causa del pasado domingo en el Festival del Alfeñique. ¡Gracias a todas y todos! #ElPoderDeAyudar #ElPoderDeServir”, escribió la gobernadora en su cuenta de X, subrayando el compromiso y la unidad de la sociedad mexiquense.

Entre los artículos recolectados se encuentran semillas, granos, arroz, frijol, sopas, atún, agua embotellada, papel higiénico, toallas sanitarias y jabón en polvo. Estos productos se suman a los más de 254 toneladas de víveres recabados por el Gobierno del Estado de México, gracias a la colaboración de la población de diversas regiones mexiquenses.

La ayuda se destinará no solo al estado de Hidalgo, sino también a las comunidades de Puebla y Veracruz, zonas que igualmente enfrentan severas condiciones de escasez tras las lluvias torrenciales ocurridas hace dos semanas. Para asegurar una distribución eficiente y equitativa, los víveres se clasifican y empaquetan en despensas que se transportan en camiones pesados rumbo al Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, ubicado en Pachuca, desde donde se realizan entregas estratégicas en las regiones más afectadas.

La movilización y respuesta de la población toluqueña y mexiquense refleja una vez más la capacidad de solidaridad y apoyo comunitario frente a las emergencias, resaltando el papel fundamental de la sociedad civil en la atención y reconstrucción tras desastres naturales.