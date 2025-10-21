Bajan hasta 50 por ciento delitos de alto impacto en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Como resultado de la estrategia integral de seguridad aplicada en los últimos 10 meses con respaldo federal y estatal, Ecatepec mantiene una reducción histórica de los delitos de alto impacto desde 2015, que ha llevado a bajar ilícitos hasta en 50 por ciento y disminuir también las carpetas de investigación en 31.2 por ciento, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

En conferencia de prensa, la alcaldesa subrayó que gracias al Mando Coordinado la policía municipal trabaja en una sola estrategia al lado de Guardia Nacional, Ejército y Marina, con acciones de proximidad social, prevención de delito y combate a ilícitos de alto impacto.

“Desde el primer día dijimos que íbamos a cambiar la historia de este municipio y lo estamos haciendo siguiendo la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el respaldo permanente de nuestra gobernadora Delfina Gómez, quien ha sido una aliada fundamental para construir una nueva etapa de coordinación, honestidad y resultados en materia de seguridad”, destacó.

Azucena Cisneros subrayo que los avances en seguridad son resultado de una estrategia integral que combina operativos de alto impacto, coordinación interinstitucional mediante el Mando Unificado Zona Oriente y la Mesa para la Construcción de la Paz Región Ecatepec, así como atención a las causas sociales y trabajos de inteligencia e investigación para actuar frente a los delitos de alto impacto y grupos generadores de violencia.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Pena, informó que, de acuerdo con cifras de la Fiscalía Mexiquense, se redujeron en 31.2 por ciento las carpetas de investigación en comparación con el año anterior y tan solo septiembre fue el mes con menor número de denuncias, 60 por ciento menos con respecto al mismo mes de 2024.

Mientras que con respecto al 2024, los homicidios dolosos y el robo a casa habitación bajaron 50 por ciento; robo de vehículos, 44 por ciento; extorsión, 42 por ciento; robo en transporte público, 37 por ciento, y robo a transeúnte, 40 por ciento.

Tan solo en los últimos meses, tras iniciar la estrategia federal, el delito de extorsión registró disminución del 27 por ciento, gracias a la actuación de las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, que han dado como resultado 56 detenidos y 23 puestas a disposición.

Cisneros destacó que Ecatepec fue el primer municipio del país en llevar a nivel local la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz, además de que mantiene una limpia en la corporación municipal y una lucha frontal contra la corrupción.