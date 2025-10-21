Llega al Congreso iniciativa de Sheinbaum para endurecer penas por extorsión

Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que ya fue recibida la iniciativa de reforma en materia de extorsión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca prevenir, investigar y sancionar este delito con penas más severas.

La legisladora panista detalló que ordenó la publicación del proyecto en la Gaceta Parlamentaria, con el fin de que legisladores y ciudadanía puedan conocer el contenido de la propuesta.

“He recibido, de la presidenta de la República, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. He solicitado su publicación en la Gaceta Parlamentaria para conocimiento de todas y todos”, informó López Rabadán.

La iniciativa plantea homologar el delito de extorsión a nivel federal en todas las entidades del país, además de aumentar las penas de seis a quince años de prisión para quienes incurran en este delito.

Asimismo, el documento propone que las sanciones se incrementen entre una tercera parte y hasta la mitad cuando las víctimas sean menores de edad, personas migrantes, mujeres embarazadas o adultos mayores.

Con esta reforma, el gobierno federal busca fortalecer el marco legal contra una de las conductas delictivas más extendidas en el país y proteger a los sectores más vulnerables de la población.