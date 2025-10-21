Policías de Tlalnepantla salvan la vida de joven que intentaba arrojarse de puente peatonal

Tlalnepantla, Méx.- Elemento de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, salvó la vida de un joven de aproximadamente 20 años de edad, quien intentaba arrojarse de un puente peatonal en la colonia San Rafael.

Agregó que el joven tiene su domicilio en Cuautitlán Izcalli y se encontraba en Tlalnepantla buscando trabajo, pero debido a una discapacidad que le impedía hablar fluidamente y a sus ataques de ansiedad, no lo contrataban.

El elemento señaló que el masculino rechazó el apoyo psicológico otorgado por las autoridades municipales y solo quería llegar a su casa para ver a su familia, aunque cuando estaban cerca de su domicilio cambió de opinión debido a que creyó que lo regañarían, pero finalmente lograron ubicar su hogar.

“Cuando miró a su madre y hermanos, al joven se le dibujó de inmediato una sonrisa; lo recibieron con agrado y angustia. Ellos solo sabían que había ido a buscar trabajo. Agradecida, su madre se comprometió a solicitar ayuda psicológica para su hijo”, indicó el oficial.

Los elementos comentaron que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial se estima que cada año, una de cada 100 personas se quita la vida, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos.

En México, durante 2024 se registraron 8 mil 856 defunciones por suicidio, mientras que el Estado de México tuvo una tasa de 8.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa 1.3 por ciento más que la tasa nacional estimada en 6.8 por ciento por el INEGI.