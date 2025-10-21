Operación Frontera Norte deja más de 8 mil detenidos

Ciudad de México.- Del 5 de febrero al 20 de octubre de este año, la Operación Frontera Norte, integrada por 10 mil elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, ha logrado la detención de 8 mil 206 presuntos delincuentes y el aseguramiento de 6 mil 400 armas de fuego de distintos tipos y calibres, informó el Gabinete de Seguridad.

En el mismo periodo, las fuerzas federales han decomisado un millón 112 mil 533 cartuchos, 29 mil 698 cargadores, 5 mil 235 vehículos y 993 inmuebles presuntamente vinculados con actividades criminales.

En materia de drogas, la estrategia ha permitido el aseguramiento de 105 toneladas 53.3 kilos de diversas sustancias ilegales, entre ellas 483.32 kilos de fentanilo, una de las drogas sintéticas más potentes y letales del mercado.

De acuerdo con el informe diario de resultados de la Operación Frontera Norte, el 20 de octubre se realizaron varias acciones relevantes: en Coyame del Sotol, Chihuahua, fueron detenidas dos personas con armas largas, cargadores, cartuchos y un chaleco táctico; mientras que en Balleza, elementos del Ejército aseguraron dos armas largas y 25 cartuchos.

En Cosalá, Sinaloa, se localizó e inhabilitó un centro de producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron mil 550 litros y 275 kilos de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina. De acuerdo con el reporte, esta acción representó una afectación económica estimada en 37 millones de pesos para los grupos criminales.

Asimismo, en Culiacán, capital del mismo estado, se aseguraron 211 mil pastillas de fentanilo, 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, además de dosis de cocaína y un vehículo.

En otras acciones, en Hermosillo, Sonora, fue detenido un individuo con 78 envoltorios de marihuana y ocho de cristal; mientras que en Miguel Alemán, Tamaulipas, personal militar y de la Guardia Nacional decomisó un arma larga, 10 cargadores y 100 cartuchos.

El Gobierno federal destacó que la Operación Frontera Norte continuará reforzando las labores de seguridad y combate al crimen organizado en los estados fronterizos, con el objetivo de reducir el tráfico de armas, drogas y personas en la región norte del país.