Valle de Bravo se alista para el Festival de las Almas

Valle de Bravo, Méx.- Del 25 de octubre al 2 de noviembre, el municipio de Valle de Bravo se prepara para recibir a miles de visitantes a una edición más del Festival de las Almas, un evento que combina música, arte, tradición y celebración del Día de Muertos, y que este año aspira a consolidarse no solo como referente cultural, sino también como motor de dinamismo económico para la región.

La programación de esta edición incluye la participación de agrupaciones y artistas como Motel, Río Roma, Inspector, el cantante Aleks Syntek, así como la presentación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM). Además, el festival trae una oferta amplia de actividades: talleres, cine, danza, teatro, exposiciones plásticas, la tradicional Ruta de Altares en hoteles y restaurantes, y por supuesto el desfile de catrinas y catrines que invade las calles el 1 de noviembre con encanto y colorido, la mayoría de los eventos serán de entrada libre y totalmente familiar.

El Festival de las Almas no sólo celebra una de las tradiciones más emblemáticas de México sino que se posiciona como pieza clave para la identidad cultural y la oferta turística del Estado de México.

Gracias a este festival con más de dos décadas de historia, se prevé una ocupación hotelera de hasta el 90 por ciento, con una atracción de visitantes nacionales y extranjeros

El programa municipal de desarrollo indica que durante eventos de gran afluencia se generan más de 3 mil empleos indirectos y la ocupación hotelera puede alcanzar el 90 por ciento en el municipio.

En 2024, el festival registró más de cien mil visitantes y para 2025 la meta es superar los 130 mil asistentes.