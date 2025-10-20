Todo listo para el Festival de muertos “NezaMictlán 2025”

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, anunció que se llevará a cabo el Festival de Día de Muertos “NezaMictlán 2025” del 23 de octubre al 9 de noviembre, en el que se ofrecerá una amplia cartelera de actividades culturales, artísticas y recreativas enfocadas a preservar las tradiciones mexicanas y fortalecer la convivencia familiar.

“En Neza celebramos la vida a través del recuerdo y estas actividades nos unen como comunidad, fortalecen nuestra identidad y permiten rendir homenaje a quienes ya no están físicamente, pero siguen presentes en nuestros corazones”, expresó Cerqueda.

Detalló que entre las actividades destacan las tradicionales caravanas de catrinas y catrines, que recorrerán las principales calles y avenidas del municipio. El jueves 30 de octubre, el recorrido en la zona norte iniciará en la colonia Valle de Aragón primera sección y cerrará en la colonia Impulsora. En tanto, en la zona centro se realizará el viernes 31 de octubre. Iniciará en la colonia Estado de México y culminará en la colonia Evolución. El 1 de noviembre la caravana de la zona oriente empezará en la colonia Rey Neza para finalizar en la explanada del palacio. En todos los casos las caravanas darán inicio a las 18 horas.

Por otra parte, para los amantes del cine y las emociones fuertes, llega el “Necro Film Fest”, el 23, 24 y 25 de octubre en el Parque del Pueblo, un espacio donde se podrá disfrutar del mejor cine de terror independiente y clásico bajo las estrellas. También habrá proyecciones, charlas y dinámicas especiales que harán vibrar a los asistentes.

En la explanada del palacio municipal se realizará la “Expo Día de Muertos”, del 25 de octubre al 2 de noviembre. En este espacio se podrán adquirir artículos de temporada, flores de cempasúchil, pan, artesanías y mucho más.

Para quienes prefieren las emociones intensas, el Parque del Pueblo será el escenario para la “Casa del Terror”, una experiencia inmersiva con escenografías y personajes de miedo. Asimismo, en el auditorio de ese espacio se podrá disfrutar del espectáculo de “La Llorona”, ambas actividades estarán disponibles del 30 de octubre al 2 de noviembre.

En esta edición del Festival “NezaMictlán 2025”, el 31 de octubre se efectuará la “Muerteada Pal’ Barrio”, donde se conjuntarán diferentes actividades para toda la familia en las instalaciones del CEMUA, en la colonia El Sol.

Finalmente, para cerrar el Festival se llevará a cabo la “Caminata de Monstruos y Zombies”, el 9 de noviembre.

Los detalles de estas actividades se darán a conocer en las redes sociales oficiales del gobierno municipal de Nezahualcóyotl y del alcalde Adolfo Cerqueda, quien invitó a la ciudadanía a compartir nuestras tradiciones y ser parte de esta gran celebración que distingue a la ciudad.