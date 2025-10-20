Los ajustes y tensiones dentro del PT, señalan la ruta hacia el 2027: González

Toluca, Méx.- En medio de un escenario político que comienza a perfilar las estrategias rumbo a las elecciones de 2027, el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso mexiquense, Óscar González Yáñez, reconoció que su partido atraviesa por un proceso de “ajuste interno”, el cual, aunque natural dentro de cualquier fuerza política, se ha tornado complejo y con tensiones visibles.

El PT enfrenta diferencias de visión al interior de su estructura. González Yáñez comparó este momento con una confrontación entre dos posturas que, idealmente, podrían derivar en una tercera visión más productiva, pero que actualmente se mantiene “atorada” por falta de condiciones políticas.

El dirigente petista, dijo que como no hay procesos electorales, se ha generado un estancamiento en la dinámica interna del partido, ya que muchas de las decisiones, negociaciones y reacomodos dependen del contexto electoral. “Como los partidos se han hecho medios electorales, y como no hay elecciones, no hay interés en este momento; entonces la crisis interna no se desarrolla ni termina”, sostuvo.

Señaló que hay demasiada incertidumbre”, tras subrayar que quienes buscan incorporarse al partido aún preguntan si “Óscar está de acuerdo”, lo que muestra que su liderazgo sigue siendo determinante en las decisiones internas.

El también consejero nacional del PT, minimizó las salidas recientes hacia otras fuerzas como Morena o el Partido Verde, calificándolas como “procesos anunciados” dentro del reacomodo político natural previo a un proceso electoral.

González Yáñez dejó ver que el PT mexiquense entra a una etapa clave, resolver sus diferencias internas y reconstruir su estructura de cara a 2027.