Toluca, el primer clasificado y candidato número uno al título del Apertura 2025

Toluca, Méx.- El infierno se encendió más que nunca. Tras golear 4-0 a Querétaro en el Estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos del Toluca aseguraron su pase a la Liguilla del Torneo Apertura 2025, convirtiéndose en el primer equipo clasificado y consolidando su candidatura al bicampeonato.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed atraviesa un momento brillante: futbol contundente, defensa sólida y un ataque que intimida a cualquier rival. Con 31 puntos en la bolsa y cuatro partidos por disputar, el cuadro escarlata no solo cumplió el objetivo de clasificar, sino que lo hizo con autoridad, siendo el equipo más goleador del campeonato y el más regular del torneo.

El Nemesio Diez, convertido en una auténtica fortaleza, ha sido escenario de grandes actuaciones. Ningún visitante ha podido resistir la presión del conjunto choricero, que combina intensidad, calidad técnica y una mentalidad ganadora que contagia desde la tribuna hasta el último jugador en el banquillo.

Para Mohamed, el pase anticipado es una oportunidad estratégica. Con la clasificación asegurada, podrá rotar al plantel, ajustar tácticas y preparar con calma el cierre del torneo. Los próximos compromisos ante Xolos, Pachuca, Atlas y América serán clave para afianzar el liderato general y cerrar la fase regular en lo más alto.

La goleada ante Querétaro fue un mensaje claro: el Toluca está listo para pelear por todo. Jugadores como Paulinho, Alexis Vega y Nicolás Castro atraviesan un gran momento, reflejando el poder ofensivo de un equipo que no da tregua y busca repetir la historia.

La afición escarlata lo sabe, el sueño del bicampeonato está más vivo que nunca. En el infierno toluqueño, la llama del éxito arde con fuerza y cada victoria es un paso más hacia la gloria.