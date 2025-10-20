“Micky” Román anuncia su adiós de los encordados

Ciudad Juárez, Chihuahua.– Con el rugir de una afición entregada y la emoción contenida en cada rincón del Gimnasio Universitario de la UACJ, Miguel “Micky” Román puso punto final a una trayectoria llena de batallas, gloria y orgullo juarense. El ídolo fronterizo cayó ante el ex campeón mundial Mauricio “Bronco” Lara, en una pelea que significó su adiós definitivo del boxeo profesional.

Desde el inicio del combate, Micky mostró el corazón que lo caracterizó durante toda su carrera: salió a pelear con determinación, dispuesto a intercambiar golpes frente a un rival de gran poder. Sin embargo, la contundencia de Lara marcó el destino de la contienda. El réferi se vio obligado a detener la pelea en el primer asalto, ante la visible superioridad del capitalino y para preservar la integridad de Román. El silencio posterior del público reflejó respeto y admiración, más que derrota.

La función fue presentada por Latin KO Promotions, bajo la dirección de Oswaldo Küchle, en colaboración con BXSTRS Promotions, y transmitida a través de Canal 5 en el serial “Sábados de Box”, proyecto que ha mantenido viva la tradición boxística en la televisión mexicana.

El final de Micky Román no fue una despedida cualquiera. Fue un homenaje a un peleador que se ganó su lugar a base de disciplina, coraje y una conexión inquebrantable con su gente. Con más de 80 combates en su hoja de vida y más de 50 nocauts, el juarense deja un legado que trasciende los títulos: el del boxeador que nunca retrocedió y que convirtió el sacrificio en inspiración.

Entre aplausos, lágrimas y gritos de “¡Micky, Micky!”, el gladiador de Ciudad Juárez se despidió del ring como lo hizo toda su vida: de pie, con el alma encendida. Porque los guerreros verdaderos no se van… simplemente cambian de esquina.