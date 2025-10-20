Carrera “La Gran Ciudad” convocó a mil 200 corredores

Atlacomulco, Méx.– La pasión por el deporte se apoderó de Atlacomulco con la realización de la séptima edición de la Gran Carrera “La Gran Ciudad”, que reunió a más de mil 200 corredores, cifra récord que convirtió las principales calles del municipio en una auténtica marea verde de energía, color y espíritu competitivo.

El evento, que ya es una tradición en la región norte del Estado de México, tuvo como invitados especiales a grandes figuras del atletismo como Esmeralda Rebollo y la dos veces olímpica Margarita Hernández, quienes dieron realce y prestigio a la competencia.

Durante el arranque, el presidente municipal Nicolás Martínez, acompañado por Margarita Hernández y el entrenador Socorro Nery, destacó el valor de esta carrera para la comunidad. A su vez, Gustavo Ramírez Quiroz, director general de la Gran Ciudad, subrayó que la competencia “no solo fomenta el deporte, sino también la convivencia familiar y la unión entre los atlacomulquenses”.

Cada participante recibió un kit conmemorativo que incluyó playera, medalla y audífonos, además de participar en la rifa de atractivos premios como una pantalla y una motocicleta. El evento se desarrolló con saldo blanco, gracias al operativo de seguridad, vialidad e hidratación implementado para garantizar el bienestar de los corredores.

En los 5 kilómetros femenil, Janeth Aldama se llevó el primer lugar, seguida por Denisse Velasco Hernández y Julieta Lorenzo. En la rama varonil, el triunfo correspondió a Braian Arturo Ortiz, escoltado por Roberto Pérez y Eugenio Cruz.

Mientras tanto, en los 10 kilómetros, la campeona fue Guadalupe Rocha, dejando en segundo sitio a Esmeralda Rebollo y en tercero a Vanessa Martínez. En la rama varonil, Raymundo Ramírez cruzó primero la meta, seguido por Jesús Quiroz e Ismael Quiroz.

Con una organización impecable y un ambiente lleno de entusiasmo, Atlacomulco celebró con orgullo una edición más de “La Gran Ciudad”, reafirmando su compromiso con el deporte y anticipando una octava edición que promete superar todas las expectativas.