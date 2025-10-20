Grupo Avante y SAAG México presentan agencia Bestune JIM en Toluca

Información y fotografía: Cielo Hernández Torres

Toluca, Méx.- Con una propuesta que integra diseño moderno, tecnología de vanguardia y un enfoque en la atención personalizada, fue inaugurada la primera agencia de Bestune JIM en el Valle de Toluca, lo cual representa no solo la llegada de una nueva opción automotriz para la región, sino también un impulso significativo al desarrollo económico y comercial de la zona al consolidar a Toluca como un punto estratégico dentro del plan de expansión de la marca en México, ya que Bestune, apuesta por un equilibrio entre elegancia, funcionalidad y alto desempeño que la posiciona como una alternativa atractiva y competitiva en el mercado actual.

La agencia, ubicada en Salvador Díaz Mirón No. 700, en la colonia Salvador Sánchez Colín, está diseñada para ofrecer una experiencia integral, ya que además de la venta de vehículos, brinda servicios de taller, mantenimiento, refacciones y accesorios, todo bajo los estándares de calidad que distinguen a la marca, buscando establecer una relación cercana con sus clientes.

Durante la ceremonia de apertura, Mario Mena García, presidente del Consejo de Grupo Avante (empresa responsable de la distribución de Bestune en México), destacó que la llegada de Bestune JIM representa el inicio de una nueva fase de crecimiento para Toluca, ya que esta agencia no solo es un punto de venta, sino una apuesta por el desarrollo sustentado en la confianza, el servicio, el buen producto y la excelencia operativa.

En el evento, estuvo presente la secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González Hernández, quien felicitó al Grupo Avante por esta inversión y les deseó éxito para que sigan creciendo en el ramo automotriz, en el que han sido un referente histórico.

Por su parte, Zaid Leyva, CEO de SAAG México, puso énfasis en la calidad de manufactura de los vehículos Bestune, asegurando que están fabricados con los más altos estándares de producción 4.0 a nivel mundial, lo que garantiza productos duraderos, eficientes y adaptados a las exigencias del consumidor actual.

En el marco del evento, se presentó de manera oficial la marca Bestune, destacando que los vehículos cuentan con una garantía de siete años o 150 mil kilómetros, tecnología avanzada, sistemas de seguridad de última generación y una excelente relación valor-precio, lo que los hace especialmente atractivos para quienes buscan rendimiento, estilo y confianza en un solo producto.

Finalmente, también se presentó la línea de camionetas Pick Up de la marca JIM, la cual se distingue por su potencia, versatilidad y resistencia, siendo una opción ideal para el trabajo pesado. Estos modelos, ofrecen gran equipamiento, un desempeño confiable y precios accesibles, lo que los posiciona como una alternativa sólida dentro de su segmento. De acuerdo con Leyva, la elección de Toluca como sede de esta nueva agencia fue resultado de un análisis conjunto entre SAAG Automotive y la familia Mena, quienes identificaron en esta ciudad una oportunidad clave para fortalecer la presencia de ambas marcas en un punto estratégico del país.