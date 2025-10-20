Realizan eliminatoria estatal de baloncesto en Ixtapaluca

Ixtapaluca, Méx.- Con la participación de más de 800 niños, niñas y jóvenes, dio inicio la Eliminatoria Estatal de Baloncesto en la unidad deportiva La Antorcha de la colonia Cerro del Tejolote

El torneo, que se desarrollará durante todo el fin de semana, definirá a los representantes del Estado de México en la próxima Espartaqueada Nacional Deportiva que organiza el Movimiento Antorchista Nacional (MAN)

El evento de inauguración se realizó en el Gimnasio Polivalente de la misma colonia y estuvo encabezado por Miguel Ángel Patiño, responsable de la comisión deportiva estatal del MAN, junto a integrantes de los seccionales de los seccionales Volcanes e Ixtapaluca, y el dirigente antorchista de Ecatepec, Miguel Bautista.

Los organizadores destacaron la participación de más de 80 equipos provenientes de diversos municipios como Texcoco, Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, el Valle de Toluca, Ixtapaluca y la zona de los Volcanes. Estos equipos son el resultado de justas deportivas previas realizadas para seleccionar a sus mejores representantes.

Miguel Patiño, responsable de la comisión del deporte, confirmó que los campeones de este torneo estatal obtendrán su pase a la Espartaqueada Nacional Deportiva 2026, que tendrá como sede el municipio de Tecomatlán.

Durante su intervención, Patiño señaló que “el deporte es una de las actividades que promueve Antorcha con el fin de crear hombres y mujeres más sensibles, competentes y solidarios con sus semejantes”.

Asimismo, extendió un agradecimiento especial a los padres de familia por su fundamental apoyo a los equipos. Subrayó que, aunque el deporte es un derecho constitucional, “lo cierto es que el gobierno no promueve y hasta ignora a los clubes deportivos de todas las disciplinas gracias a ustedes se pueden realizar estos eventos deportivos”.

El evento se desarrollará durante todo el fin de semana, y solo 12 equipos serán los que representarán al Estado de México en la justa nacional.