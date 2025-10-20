IMSS EdoMéx Poniente realiza la 67ª edición de la Carrera por la Salud

Mexicaltzingo, Méx.- Con entusiasmo y espíritu deportivo, más de 5,500 personas se dieron cita para participar en la 67ª edición de la “Carrera por la Salud e Integración Familiar”, organizada por la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Poniente.

El evento fue encabezado por el titular del IMSS en la región, doctor Tonatihu Ortiz Castillo, acompañado por la directora técnica del FIDEIMSS, licenciada Débora Sáenz Zaldívar, la titular de la División de Cultura Física y Deporte, licenciada Blanca Estela Flores García, y la presidenta municipal de Mexicaltzingo, licenciada Saray Benítez Espinoza.

Esta tradicional carrera forma parte de las acciones que el IMSS impulsa para fomentar una cultura del autocuidado, la actividad física y la sana convivencia entre familias mexiquenses. Durante el evento, las autoridades destacaron la importancia de promover espacios donde la comunidad pueda ejercitarse, convivir y fortalecer sus vínculos sociales.

La jornada reunió a personas de todas las edades: niños, jóvenes, adultos mayores y trabajadores del Instituto, quienes participaron en distintas categorías y distancias adaptadas a sus condiciones físicas. Además de la carrera, se ofrecieron servicios de orientación nutricional, chequeos básicos de salud y actividades recreativas para toda la familia.

La Carrera por la Salud e Integración Familiar, con más de seis décadas de historia, se ha consolidado como una de las actividades emblema del IMSS en la entidad. Cada edición representa un esfuerzo colectivo por acercar a la población herramientas para una vida más activa, equilibrada y saludable.