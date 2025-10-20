Realiza IEEM el taller “Mujeres al Poder: 72 años de lucha política en México”

Toluca, Méx.- Durante el Taller “Mujeres al Poder: 72 años de la lucha política en México”, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación (CIGyND), Flor Angeli Vieyra Vázquez, señaló que el taller tuvo como propósito fortalecer las capacidades de liderazgo y decisión de las mujeres.

En el marco del 72 aniversario del voto de las mujeres en México, dijo que las asistentes reflexionaron sobre la historia, acciones que han permitido avanzar hacia la paridad y la importancia de erradicar toda forma de violencia política en razón de género.

“La democracia no se reduce al acto de votar, sino que se fortalece con la presencia femenina activa en todos los ámbitos del poder público”, recalcó.

En el taller, participaron 48 mujeres de la política; integrantes de la Red de Mujeres Electas del IEEM; de la sociedad civil y de distintos ámbitos. Donde Virgen Sánchez, Jefa de Departamento de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia del IEEM, destacó que generar estos espacios de encuentro y reconocimiento entre mujeres, sirven no solo para recordar a quienes abrieron camino en la historia, sino también para valorar a las personas que hoy siguen construyendo desde distintos ámbitos: la academia, las instituciones y la vida cotidiana.

Explicó la evolución de los derechos de las mujeres desde la antigüedad hasta el reconocimiento del voto femenino en México hasta la actualidad Además destacó que, actualmente, el Consejo General del IEEM, es el único del país integrado únicamente por mujeres.

La Consejera Electoral e integrante de la CIGyND, Paula Melgarejo Salgado, enfatizó lo enriquecedor que fue el recorrido histórico presentado por la tallerista sobre la evolución del derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas.

Durante la jornada, el IEEM colocó un mural conmemorativo en la explanada del IEEM, donde las Consejeras Electorales Paula Melgarejo Salgado, Patricia Lozano Sanabria, Karina Ivonne Vaquera Montoya, July Erika Armenta Paulino y Flor Angeli Vieyra Vázquez así como servidoras públicas electorales de diferentes áreas del IEEM escribieron la respuesta a la pregunta “¿Qué significa para ti votar?” y las colocaron simbólicamente en un dibujo de urna, representando la voz y el poder de decisión de las mujeres.