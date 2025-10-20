México requiere de jóvenes preparados para hacer frente al mundo globalizado: Vargas

Huixquilucan, Méx.- El senador de la República, Enrique Vargas del Villar, al reunirse con las y los supervisores escolares de Huixquilucan, reconoció el trabajo que realizan en favor de las niñas, niños y adolescentes, “porque hoy, México requiere de jóvenes preparados para hacer frente al mundo globalizado”.

“En Huixquilucan se ha apoyado y se seguirá apoyando la educación”, dijo el funcionario, al recordar que cuando llegó a gobernar el municipio en el 2016 solo había 300 becas, y hoy, se dan más de 8 mil para favorecer a las y los estudiantes de todos los niveles educativos.

El vicecoordinador de los Senadores del PAN, reiteró que lo que México necesita son jóvenes productivos que aspiren a más y esto solo se puede con una buena educación desde casa y la escuela en donde las y los profesores tienen la gran responsabilidad de preparar a los jóvenes.

Vargas del Villar lamentó que, en México, haya una polarización que en nada beneficia. Por ello –dijo- se debe trabajar en conjunto, ciudadanía y gobierno, para sacar adelante a nuestro país.

“Me da coraje que digan que se puede vivir con un par de tenis y con 200 pesos en la cartera lo cual es completamente falso. Lo que necesitamos es un México productivo, en donde los jóvenes aspiren a más y eso está en sus manos, en la educación”, expresó.

En esta reunión con los y las profesoras, el senador Vargas del Villar, escuchó las necesidades y problemáticas que enfrentan algunas instalaciones educativas, lo cual será revisado para ir apoyando hasta donde sea posible; así mismo los docentes reconocieron el apoyo que el gobierno municipal de Huixquilucan, que encabeza Romina Contreras, da a las escuelas.