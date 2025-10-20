Luis Montaño se suma al PVEM en el EdoMéx; buscan fortalecer el proyecto rumbo al 2027

Toluca, Méx.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México continúa fortaleciendo sus filas rumbo al proceso electoral de 2027; por lo que su dirigente estatal, José Alberto Couttolenc Buentello, encabezó el acto de adhesión del empresario y exservidor público Luis Montaño García, a quien calificó como un perfil exitoso y congruente con los valores del partido.

Durante un evento en la capital mexiquense, Pepe Couttolenc destacó que Luis Montaño representa el tipo de liderazgo que busca el partido para renovar el municipio de Atizapán de Zaragoza, una de las demarcaciones clave del Valle de México. “Luis es un perfil empresarial exitosísimo. Licenciado en Economía por la Universidad Panamericana, maestro en administración y con estudios de doctorado, ha ocupado cargos en diversas dependencias estatales como las secretarías de Educación, Finanzas, Desarrollo Económico y Trabajo”, explicó.

El dirigente subrayó que este tipo de perfiles, que ya han trabajado con recursos propios en beneficio de la comunidad, son los que el partido quiere proyectar para ocupar cargos públicos. “Cuando un perfil así accede al servicio público, sus capacidades se potencian de manera exponencial”, sostuvo.

Por su parte, Luis Montaño, tras colocarse el chaleco, expresó su entusiasmo por integrarse a las filas del PVEM y reconoció el liderazgo de Pepe Couttolenc, a quien describió como “un joven dirigente que suma experiencia, energía y compromiso con el Estado de México”. Asimismo, refrendó su disposición de trabajar desde el territorio y mantener una cercanía permanente con la ciudadanía.

“Desde joven participé en política con otros jóvenes, buscando aportar nuestro granito de arena por un México mejor. Aprendí que escuchando, caminando las calles, entendiendo los problemas de la gente, es como realmente se conoce la realidad de nuestras comunidades”, compartió.

En su mensaje, Luis Montaño hizo un emotivo reconocimiento a su madre, maestra de secundaria en el sistema público, quien –dijo– le inculcó el valor del trabajo en equipo y el compromiso con el bien común. Añadió que su vocación de servicio ha estado marcada por la rectitud, la transparencia y la búsqueda de resultados tangibles en beneficio de la gente.

El ahora miembro del PVEM enfatizó su compromiso con Atizapán de Zaragoza, municipio al que definió como su “patria chica” y por el cual trabajará para generar un entorno más seguro, limpio y con mejores condiciones de vida.

“Queremos un Atizapán donde el desarrollo urbano y el medio ambiente coexistan de forma armónica. Con espacios públicos dignos, parques, actividades deportivas y culturales que fortalezcan el tejido social y fomenten el cuidado del entorno ecológico”, expresó.

Luis Montaño se comprometió a trabajar “24/7” y aseguró que su visión es la de un político que no descansa y que trabaja todos los días para servir. En este sentido, anunció que el crecimiento del PVEM en Atizapán será significativo en los próximos meses, y anticipó que los resultados del partido en 2027 serán históricos. “Lo puedo confirmar: vamos a ganar”, aseguró.

En el marco de este evento, José Couttolenc reiteró que el Partido Verde continuará realizando asambleas municipales para definir rutas locales, fortalecer liderazgos y delinear estrategias en territorio.

Afirmó también que las definiciones sobre precandidaturas y proyectos de gobierno se darán en los tiempos que marca la ley electoral, por lo que el enfoque actual está en sumar perfiles y consolidar una base sólida.

Finalmente, Pepe Couttolenc reiteró que el PVEM en el Estado de México se mantendrá institucional y en coordinación con los gobiernos encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, a quienes –dijo– acompañarán y respaldarán hasta el último día de sus gestiones.