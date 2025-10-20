Bancada priista, una oposición constructiva: Rescala

Tlalnepantla Méx.- El Diputado Elías Rescala Jiménez, representante del Distrito XXXII de Naucalpan, afirmó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara de Diputados se posiciona como una fuerza activa y propositiva que busca evitar iniciativas que “perjudican a las y los mexiquenses” y a los mexicanos en general.

El legislador resaltó que la principal línea de acción de su grupo parlamentario es la seguridad, la cual considera la agenda más importante actualmente en el recinto legislativo.

En cuanto a su trabajo en este rubro, Rescala Jiménez anunció la presentación de 15 iniciativas, en esta materia. De estas, ya han presentado cuatro y planean sumar dos más pronto, lo que implicaría un total de seis iniciativas presentadas a la brevedad

En entrevista, el diputado expresó su confianza en que estas propuestas de seguridad serán aprobadas, pues su bancada está abierta a llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas.

Subrayó que están “tendiendo la mano” al gobierno para que revise y respalde dichas iniciativas.

Finalmente, Rescala Jiménez destacó las características de la bancada del PRI, entre las que se encuentran la “eficacia y experiencia”.

“Estamos “muy activos” en la Cámara, contando con una combinación de juventud y experiencia que facilita la consecución de acuerdos en beneficio de los mexiquenses”, dijo.

El legislador, reconoció el trabajo de los diputados federales y locales de su partido, destacando su congruencia con la dirigencia nacional y su labor al “enfrentar a la oposición a los malos gobiernos”.

Elías Rescala, subrayó el papel de su bancada como una oposición constructiva, centrada en impulsar soluciones en materia de seguridad para el Estado de México a través del diálogo político.