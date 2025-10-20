Entrega Cruz Roja más de 200 toneladas de ayuda humanitaria en zona afectada por lluvias

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Hasta este domingo 19 de octubre, los voluntarios de Cruz Roja Mexicana, Delegación Estado de México-Ciudad de México, han acopiado, organizado, trasladado y entregado a la población de municipios del estado de Veracruz un total de 200 toneladas de ayuda humanitaria en beneficio de los afectados por los fenómenos hidrometeorológicos, principalmente en los municipios de Poza Rica y Álamo, que fueron los más dañados por la contingencia.

El Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, y el Vicepresidente Nacional y Delegado Estatal de Cruz Roja en el Estado de México y Ciudad de México, Jorge Alberto Forstieri Muñoz, han encabezado a los especialistas en Evaluación de Daños, Servicios Médicos, Rescate de Personas en Aguas Rápidas, Rescate de Personas en Estructuras Colapsadas y Técnicos en Urgencias Médicas que la institución desplazó a la zona de contingencia, apoyados con ambulancias, lanchas y vehículos de rescate que apoyan a la población que enfrenta una situación difícil, primero por el agua, y ahora por toneladas de lodo acumuladas en las calles.

Hasta el momento han participado en estas actividades humanitarias rescatistas de las delegaciones locales de Cruz Roja Mexicana de Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Ciudad de México, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo, Villa del Carbón y Valle de Chalco.

Los Centros de Acopio que Cruz Roja Mexicana instaló en el Estado de México en las sedes de Toluca, Naucalpan y Huixquilucan operan con el apoyo de voluntarios de la institución, pero también de la sociedad civil, clubes de servicio y empresas que se suman en beneficio de la población damnificada, donde se reciben alimentos enlatados y en presentaciones de Tetrapak, artículos de higiene personal y aseo doméstico que son organizados y empaquetados para trasladarlos directamente a la zona afectada por lluvias donde se entregan directamente en manos de la población que lo necesita.

También, con el apoyo de fundaciones y empresas de responsabilidad social se han trasladado y entregado a los damnificados más de mil colchones para restituir los que el agua y el lodo dejó inservibles, a fin de que la población tenga nuevamente un lugar digno donde pernoctar y descansar en estos momentos difíciles.

El personal médico y de enfermería de Cruz Roja Mexicana ha brindado más de 2 mil 500 atenciones a personas lesionadas con escoriaciones, heridas de primer grado, enfermedades gastrointestinales y pacientes con padecimientos como diabetes, a quienes se ha suministrado de forma totalmente gratuita insulina para que no suspendan sus tratamientos debido a la contingencia.

La ayuda que proporciona Cruz Roja Mexicana no se detendrá mientras la población tenga necesidades alimentarias, de salud y de infraestructura básica, para lo cual mantendrá la presencia de su personal que trabaja permanentemente para llevar un poco de alivio a quienes más lo necesitan.