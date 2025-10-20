CONCANACO SERVYTUR advierte impactos por posible regreso de caseta en Fortín

Ciudad de México.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) manifestó, con respeto y sentido de responsabilidad pública, su preocupación por los impactos que tendría la eventual reinstalación de una caseta de cobro en Fortín sobre la economía familiar, los negocios locales, los servicios y el turismo en el corredor Orizaba–Córdoba.

La eliminación de la caseta en 2024 mejoró la movilidad, redujo costos logísticos y fortaleció el dinamismo comercial y turístico. Revertir ese avance implicaría reintroducir cargas y tiempos de traslado que afectan directamente el ingreso de las familias y la competitividad de miles de MIPYMES.

CONCANACO SERVYTUR México formuló un llamado respetuoso a las autoridades competentes para:

Evaluar públicamente los impactos económicos y sociales del proyecto, con datos verificables y participación ciudadana.

Instalar de inmediato mesas técnicas con los tres órdenes de gobierno, cámaras empresariales y especialistas en movilidad e infraestructura.

Priorizar alternativas que mantengan la agilidad alcanzada, protejan el bolsillo de las familias y fortalezcan el comercio, los servicios y el turismo regional.

“Nuestro compromiso es con las familias y con el tejido productivo que sostiene a la región. Solicitamos que cualquier decisión preserve los avances en movilidad y competitividad y que no se reintroduzcan costos ya superados”, señaló el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México.

La Confederación reiteró su disposición a colaborar de manera técnica y constructiva para consolidar la conectividad y la productividad regional sin restablecer obstáculos que afecten a trabajadores, transportistas, visitantes y residentes. Nuestro objetivo es claro: proteger la economía familiar y el desarrollo de los negocios, los servicios y el turismo en el corredor Orizaba–Córdoba.