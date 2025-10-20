Detienen a sujeto por robo en el Mercado Artesanal de Metepec

Redacción

Redacción 20 octubre, 2025

20 octubre, 2025 Policía

Policía artesanal, EdoMéx, Mercado, Metepec, Robo

artesanal, EdoMéx, Mercado, Metepec, Robo 0 Comments

Metepec, Méx.- Un hombre fue detenido en flagrancia la madrugada de este domingo mientras sustraía mercancía del Mercado Artesanal, ubicado en el Barrio de Santa Cruz, informó el presidente municipal Fernando Flores Fernández.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de seguridad adscritos al Centro de Mando de Metepec lograron sorprender al presunto responsable mientras robaba diversos sombreros de uno de los locales del mercado. La intervención oportuna de los oficiales permitió establecer un cerco virtual, confirmar su identidad y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Según las autoridades, existen indicios de que el sujeto detenido podría estar relacionado con otro hecho similar ocurrido previamente en la misma zona.

“El mensaje es claro: en Metepec te estamos cuidando y no vamos a parar”, expresó el alcalde Flores Fernández, al reiterar el compromiso de su administración con la seguridad del municipio.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar si el detenido está vinculado a otros delitos en la zona.