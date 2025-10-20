Aprehenden a posible integrante de célula delictiva

Tlalnepantla, Méx.- Como parte de las acciones del Mando Unificado Zona Oriente, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), realizaron la detención de un sujeto por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y quien podría ser integrante de una célula delictiva.

Los hechos ocurrieron sobre calle Vicente Guerrero, esquina con avenida Gustavo Baz Prada, en la colonia El Mirador, donde personal operativo de la SSEM realizaba recorridos estratégicos, emanados de la Mesa de Paz, cuando observó que dos hombres intercambiaban un material sospechoso. Al notar la presencia policial, uno de los sujetos emprendió la huida, mientras que el otro fue interceptado.

Enseguida, el individuo fue requerido para una inspección apegada al protocolo de actuación, en la que se localizaron 18 envoltorios plásticos con una sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal. Momentos después a Axel “N” de 30 años de edad, se le dieron a conocer sus derechos y el constitutivo del delito.

Posteriormente fue trasladado junto con la probable droga y un vehículo, ante la Agencia del Ministerio Público con sede en el la demarcación, junto con los indicios asegurados, donde se determinará su situación legal.

De acuerdo con las indagatorias, el detenido podría pertenecer a una célula delictiva, además de dedicarse a la venta de estupefacientes y ser generador de violencia en esta demarcación, por lo que se extenderán las averiguaciones.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.