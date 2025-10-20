No existe ninguna denuncia formal en mi contra: Tony Rodríguez

Tlalnepantla, Méx.- Marco Antonio Rodríguez, ex alcalde de Tlalnepantla, expresó en entrevista que todos sus colaboradores han acudido al llamado de la Contraloría Interna, para responder a señalamientos que ha hecho del gobierno actual de Tlalnepantla.

Ninguno de ellos ha sido inculpado en ningún hecho ilícito, y algunos de ellos ya están trabajando y otros siguen buscando.

El también representante del PRI, en la Ciudad de México, comentó que a diez meses del inicio de la administración actual, no existe ninguna denuncia formal en su contra ni de sus exfuncionarios, pese a los constantes señalamientos de presunta corrupción.

“Llevan diez meses diciendo que van a denunciar a los funcionarios de la administración 2023-2024, pero hasta hoy no hay nada. No tengo conocimiento de ninguna denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ni citatorios. Yo sigo trabajando, muy tranquilo”, afirmó en entrevista.

Rodríguez Hurtado recordó que antes de concluir su gestión se realizaron múltiples auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. “Y mírenme aquí, con la frente en alto”, dijo.

Actualmente, el exalcalde se desempeña como delegado del PRI en la Ciudad de México, cargo que le fue conferido por el presidente nacional del partido Alejandro Moreno. “Estoy muy cerca, a un paso, y muy contento”, expresó.

Criticó que, en menos de un año, la actual administración ha desmantelado lo que se logró en tres años de trabajo. “Construimos políticas públicas sólidas, acciones concretas y aprendizajes valiosos. Hoy, todo eso está destruido”, lamentó.

Rodríguez Hurtado también denunció acoso institucional contra los exfuncionarios de su administración. “La Contraloría Interna los ha citado para preguntar cosas como ‘¿dónde quedó la pluma?’ o ‘¿dónde están las llaves?’. Todos han acudido cuando se les ha requerido, y hasta ahora ninguno ha enfrentado consecuencias graves”, aseguró.

“Me siguen soñando… y me voy a seguir apareciendo”, abundó.

El priista aseguró que seguirá presente en la vida política de Tlalnepantla. “Todos los días me sueñan, y me voy a seguir apareciendo, porque aquí estoy, muy contento”, dijo.

Agregó que sus excolaboradores siguen activos: “Algunos están buscando trabajo, otros ya están laborando. Nadie ha sido inhabilitado ni señalado formalmente”.

Rodríguez Hurtado informó que se reunirá con la presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, para dialogar sobre la renovación de los comités municipales. “Es una medida urgente y necesaria para fortalecer nuestras estructuras. Siempre he dicho que estoy dispuesto a colaborar con mi partido”, afirmó.

“Hay que trabajar cuando se gana, pero también cuando parece que todo está perdido. Yo veo muchas posibilidades de que el PRI resurja y vuelva a ser el partido más fuerte del Estado de México”, dijo.

El exalcalde destacó su buena relación con actores políticos de todos los partidos. “Con el PAN, PRD e incluso con Morena tengo grandes amigos desde hace años: Mauricio, Gaby Valdepeñas, Arlette, quien fue mi síndica, Maribel Soto, entre otros. Siempre he sido de diálogo y respeto”, subrayó.

Finalmente, reafirmó su lealtad al PRI, y dijo: “A veces te invitan a participar en otros proyectos, pero yo tengo convicciones muy sólidas. He sido muy claro: aquí me quedaré, en el PRI”, finalizó.