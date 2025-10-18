Se mantuvo el flujo de 249 millones de pasajeros en transporte urbano durante agosto

Toluca, Méx.- Durante el pasado mes de agosto de 2025, los sistemas de transporte urbano en las principales ciudades del país movilizaron 249.0 millones de pasajeras y pasajeros, cifra que se mantuvo prácticamente sin cambio respecto al mismo mes del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), los sistemas de la Zona Metropolitana del Valle de México concentraron la mayor parte de los traslados, con 179.8 millones de usuarios, un aumento anual de 1.4%. En contraste, los kilómetros recorridos por estos medios sumaron 30 millones, lo que representó una disminución de 2.8 por ciento frente a 2024.

Entre los subsistemas con mejor desempeño en la capital y su zona conurbada destacaron el Trolebús, con un incremento de 16.5% en pasajeros, y el Metro, que creció 4.8 por ciento. Por el contrario, el Cablebús y el Tren Ligero registraron caídas de 16.1 y 16 por ciento, respectivamente.

En otras ciudades, el comportamiento fue variado, por ejemplo, Monterrey presentó un aumento notable de 13.8 por ciento en el número de usuarios transportados, pese a una reducción de casi 19 por ciento en kilómetros recorridos.

En Querétaro, el flujo creció 14.4 por ciento, mientras que Puebla registró un avance de 1.4 por ciento. En cambio, las ciudades de Guadalajara, León, Acapulco, Chihuahua y Pachuca reportaron descensos que oscilaron entre 6.9 y 13.9 por ciento.

En total, los sistemas urbanos del país recorrieron 45.8 millones de kilómetros, una baja de 3.9 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.