Mexicanos rinden homenaje a Van Gogh, en Ámsterdam

Toluca, Méx.- A 135 años del fallecimiento de Vincent Van Gogh, una colectiva de más de un centenar de artistas mexicanos inauguró en Ámsterdam la exposición Pasión, girasoles y noches estrelladas. Homenaje Plástico y Gráfico a Vincent Van Gogh, una muestra que celebra la vida y legado del pintor neerlandés desde la mirada contemporánea del arte mexicano.

La exposición reúne obras creadas por artistas de todo México, quienes, bajo el concepto de completa libertad creativa, reinterpretaron la obra y espíritu de Van Gogh en distintos lenguajes plásticos y gráficos.

“Los artistas tuvieron total libertad para crear, solo compartieron un formato preseleccionado para mantener equilibrio visual. El resultado es una muestra profundamente diversa: no hay dos obras que se parezcan”, comentó Fernando Aroche, organizador de la exposición y director de ÁREA7, proyecto responsable de la curaduría.

La muestra ofrece un amplio panorama de las técnicas, materiales y estilos que conforman el arte contemporáneo mexicano, y reúne a creadores de distintas generaciones y formaciones, consolidando un escenario plural y representativo de la riqueza artística del país.

La exposición “Pasión, girasoles y noches estrelladas” permanecerá abierta al público durante una semana en Ámsterdam.