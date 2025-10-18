Autorizan a Notarios mexiquenses como Agentes Certificadores

Toluca, Méx.- El Colegio de Notarios del Estado de México se consolida como el primer notariado en Latinoamérica reconocido como Prestador de Servicios de Certificación, dando un paso histórico hacia la transformación digital de la fe pública.

Además, los fedatarios mexiquenses han sido facultados para emitir la Firma Electrónica Avanzada del Poder Judicial del Estado de México, fortaleciendo la seguridad jurídica en los entornos digitales, destaca el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, Not. Humberto Benítez González.

Nos convertimos también en el primer notariado a partir de hoy en ser Prestador de Servicios de Certificación. Ya estamos autorizados también por senda circular, que es la 5/2025 en que también por acuerdo unánime del pleno del Consejo de la Judicatura se autoriza el proceso de emisión del certificado de Firma Electrónica Avanzada del Poder Judicial del Estado de México

El mismo presidente, resalta que esta nueva etapa reafirma el compromiso con la innovación, la transparencia y la confianza, pilares que garantizan a las familias mexiquenses una atención moderna, segura y humana en la era digital.

Además de ser pioneros en la era digital, el Notariado Mexiquense marca el rumbo de la certeza jurídica en el siglo XXI, concluye Benítez González.