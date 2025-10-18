Karla Cortés se suma al PVEM como Secretaria de Vinculación Ciudadana en el EdoMéx

Toluca, Méx.- En un movimiento político que marca un nuevo rumbo dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, el dirigente estatal, José “Pepe” Couttolenc Buentello, presentó a Karla Cortés Treviño como la nueva Secretaria de Vinculación Ciudadana del partido.

El anuncio se dio en el marco de los recientes reacomodos en la estructura política del Verde mexiquense, con el objetivo de fortalecer su presencia territorial y sumar perfiles con trayectoria. Durante el acto protocolario, Cortés Treviño tomó protesta y recibió el tradicional chaleco del partido, símbolo de su incorporación oficial.

En su mensaje, Pepe Couttolenc destacó que la llegada de Karla Cortés responde a una estrategia para integrar figuras con resultados probados en distintas áreas, tanto públicas como privadas.

“Karla es una mujer de mucho trabajo, con una trayectoria sólida y resultados extraordinarios. En el Verde sumamos personas valiosas que realmente quieren construir un mejor partido”, expresó el líder estatal.

Por su parte Karla Cortés, quien recientemente formalizó su renuncia al PRI, agradeció la apertura del Partido Verde y aseguró que esta nueva etapa representa una oportunidad para seguir sirviendo a los mexiquenses con congruencia y compromiso.

“La vida y los retos me han permitido creer que juntas y juntos podemos avanzar. Hoy el Partido Verde me permite construir un nuevo rumbo, con un proyecto sólido, joven y con oportunidades reales para las mujeres progresistas”, declaró.

La nueva funcionaria partidista resaltó que su enfoque estará en recorrer el Distrito 23, acercarse a las comunidades y atender temas clave como el agua, la recuperación del río Lerma, la tala de árboles, seguridad, educación e infraestructura.

Psicóloga de profesión y actualmente estudiante de una tercera maestría en políticas públicas y gobernanza, Karla Cortés subrayó que su experiencia académica y su sensibilidad social son herramientas fundamentales para el trabajo político actual.

“Entender la psicología en la política es vital. Venimos a sumar, a aprender y a aportar desde nuestra experiencia. No sólo como políticas, sino también como ciudadanas, madres, hermanas, vecinas y amigas”, apuntó.

Asimismo, reconoció el liderazgo de Pepe Couttolenc, a quien calificó como un joven comprometido y visionario, y aseguró que trabajará de la mano con él para impulsar una agenda con valores, principios y metas claras.

Originaria de Morelia, Michoacán, Karla Cortés se asentó en el Estado de México desde hace varios años, y en 2016 contrajo matrimonio con el exgobernador Arturo Montiel. A partir de entonces, se integró a la estructura del PRI, ocupando diversos cargos dentro del Comité Directivo Estatal.

Ahora, con su incorporación al PVEM, busca consolidar su carrera política en un nuevo entorno que, en sus palabras, “ofrece un proyecto claro, con gente joven, comprometida, y con oportunidades para el desarrollo de las mujeres”.

“El Estado de México es mi hogar. Estoy aquí para trabajar por todas esas mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. No les voy a fallar. Encontré en el Partido Verde un espacio donde puedo seguir sirviendo con responsabilidad y entrega”, finalizó.

Como nueva Secretaria de Vinculación Ciudadana, Karla Cortés Treviño tendrá la responsabilidad de consolidar la presencia del partido en todo el territorio mexiquense, fortaleciendo la relación con la ciudadanía desde un enfoque cercano y empático.