Me eligieron para servir a la gente, no para cumplir a un partido: Benítez

Toluca, Méx.- La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinoza dejó en claro que su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) responde a una convicción personal y no a un cambio de militancia, al subrayar que fue electa para trabajar por la ciudadanía de Mexicaltzingo y no para atender los intereses de una organización política.

“Que quede muy claro, yo no cambié de partido. Yo renuncié y me alejé de un partido que no me permitía ser presidenta municipal. La gente votó por Saraí Benítez, no por una militante de partido”, apuntó la alcaldesa, tras afirmar que su compromiso es únicamente con los habitantes del municipio.

Señaló que su obligación es salir a gestionar recursos y soluciones a los problemas locales; gracias a la labor preventiva realizada en su administración, “Mexicaltzingo es uno de los municipios que no ha sufrido inundaciones”, indicó.

“Cuando te limitan a hacer tu trabajo, no puedes servirle a la gente. Yo prefiero ser una buena presidenta municipal que una buena militante”, afirmó.

Reiteró que seguirá trabajando con independencia y responsabilidad, con la meta de concluir su administración dentro de dos años y dos meses dejando un mejor municipio.

“No voy a fallarle a los ciudadanos que confiaron en mí. No voy a traicionar su confianza, porque mi compromiso es y seguirá siendo con la gente de Mexicaltzingo”, recalcó.