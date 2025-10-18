Entrega alcalde de Naucalpan rehabilitación de la Avenida Ferrocarriles Nacionales

Naucalpan, Méx.- Al inaugurar la rehabilitación vial de la Avenida Ferrocarriles Nacionales en la colonia La Ahuizotla, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, señaló que su gobierno tiene la decisión de “hacer posible y lo imposible para recuperar la dignidad de Naucalpan”.

Durante la entrega de la renovación de esta importante avenida, que llevó a cabo la Dirección de Obras Públicas, el alcalde destacó, que se rehabilitó un total de 12 mil 679 m2 con pavimento asfáltico, dando 1.6 km lineales divididos en dos cuerpos, de doble carril cada uno; así mismo se balizaron cruces peatonales, topes y líneas de seguridad.

Montoya Márquez, aseguró que gobernará para todas y todos para ir recuperando el municipio y subrayó que gobernar es hacer un ejercicio responsable de la administración pública y del presupuesto público, para beneficio de todas y todos y anunció que su gobierno cerrará el año, con inauguraciones de obras públicas con la aplicación de mil millones de pesos en el presente año.

Asimismo, como parte de la obra, se llevó a cabo bacheo superficial y profundo, se rehabilitó el pavimento asfáltico, se re nivelaron brocales de pozos de visita existentes, así como los registros y bocas de tormenta.Ante habitantes de la colonia Ahuizotla, y de líderes de locatarios, señaló: “Lo nuestro es cuestión de dignidad. Sigamos adelante por el sendero de la transformación”. Mencionó que renovará el mercado de la colonia para brindar un mejor servicio a las vecinas y vecinos que acuden a abastecerse diariamente en este lugar.

El alcalde confirmó que, en conjunto con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, se rehabilitará con concreto hidráulico la vialidad de la Calzada de la Naranja, una vía de comunicación importante de la colonia Ahuizotla que conecta con la CDMX.

Además, informó que se trabaja con el Gobierno del Estado de México para recuperar las zonas industriales y rehabilitar vialidades como no se ha hecho en décadas.

Destacó los avances y resultados en seguridad, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha descendido la incidencia delictiva, en comparación con la administración anterior, en menos de un año, el promedio diario en robo de vehículos ha pasado de 11.5 a 3.5 gracias al trabajo que se ha realizado en seguridad; y resaltó la colocación de 600 nuevas cámaras de vigilancia que mejorará la cobertura del municipio.

Finalmente, el Delegado de La Ahuizotla, David Gil Picazo, reconoció el liderazgo del alcalde Isaac Montoya y recalcó que las obras en su colonia son el comienzo de más acciones que devolverán la dignidad y el progreso para su colonia.