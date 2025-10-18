Abren líneas directas para reportar irregularidades en el transporte público del EdoMéx

Toluca, Méx.- La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) ha reforzado sus canales de atención ciudadana para que los usuarios del transporte público puedan reportar de manera ágil y directa cualquier irregularidad en el servicio. A través de diversas plataformas de contacto, las autoridades buscan fomentar la participación ciudadana y mejorar la calidad del transporte en la entidad.

Actualmente, los mexiquenses pueden presentar quejas o denuncias relacionadas con el transporte público por medio de WhatsApp, línea telefónica, correo electrónico o chatbot, lo que amplía las opciones para que los usuarios elijan el medio más conveniente.

Entre las vías disponibles, destaca el número de WhatsApp 722 228 04 98, al cual se puede enviar un mensaje con una descripción de los hechos. También está habilitada la línea telefónica 800 999 00 25, de atención gratuita, así como el correo electrónico [email protected]

, donde se pueden enviar reportes detallados y adjuntar evidencia.

Otra alternativa es el Chatbot Movimex, accesible mediante el número 722 226 93 13, que guía al usuario a través de un enlace al portal oficial de la Secretaría de Movilidad para formalizar su denuncia.

Para que los reportes puedan ser atendidos con eficacia, la dependencia solicita que se incluya información clave, como:

Una descripción clara del incidente o irregularidad.

El número económico de la unidad implicada.

El municipio donde ocurrió el hecho.

En la medida de lo posible, evidencia fotográfica o en video.

Con esta información, las autoridades competentes pueden dar seguimiento a los casos y aplicar las sanciones correspondientes en caso de comprobarse alguna falta por parte de los operadores o concesionarios.

La Semov hace un llamado a los ciudadanos para utilizar estos canales de forma responsable, ya que su participación activa es fundamental para elevar los estándares del transporte público y garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de los usuarios.