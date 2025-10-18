Los Diablos siguen imparable en la Liga MX

Fotografías: Daniel Arriaga

Toluca, México.– El Nemesio Diez volvió a ser una fortaleza, pues los Diablos Rojos del Toluca, mostraron su arsenal ofensivo y aplastaron 4-0 a los Gallos Blancos de Querétaro, en duelo correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2025. Con esta victoria, los mexiquenses reafirmaron su condición de líderes y se confirmaron como el equipo más contundente del campeonato.

Desde el silbatazo inicial, el cuadro dirigido por Antonio Mohamed dominó cada sector del campo. Toluca impuso ritmo, presión y verticalidad, provocando que el conjunto queretano apenas respirara en la primera media hora de juego. El primer gol cayó al minuto 15 por conducto de Nicolás Castro, quien sacó un disparo potente al ángulo para abrir el marcador.

Ocho minutos más tarde, el goleador Paulinho aprovechó un pase filtrado para marcar el 2-0 y llegar a diez anotaciones en el torneo, colocándose en la cima de la tabla de goleo. El asedio escarlata no se detuvo y al 30’, Alexis Vega transformó un penal que prácticamente liquidó el encuentro.

El Querétaro intentó reaccionar adelantando líneas, pero se topó con un sólido Hugo González, que mantuvo su arco en cero. Ya en la segunda mitad, el “Turco” Mohamed movió su banquillo para administrar esfuerzos, sin perder intensidad. La recompensa llegó al 65’, cuando Jesús Ángulo culminó una jugada colectiva de lujo para poner el 4-0 definitivo.

Con esta goleada, el Toluca se afianza en lo más alto de la tabla, sin importar el resultado del América, su perseguidor inmediato. Los Diablos visitarán a Xolos de Tijuana en la jornada doble y posteriormente recibirán al Pachuca en casa, con la mira puesta en la Liguilla.

Los Diablos siguen imparable en la Liga MX

Por: Dioney Hernández fotografías: Daniel Arriaga

Toluca, México.– El Nemesio Diez volvió a ser una fortaleza, pues los Diablos Rojos del Toluca, mostraron su arsenal ofensivo y aplastaron 4-0 a los Gallos Blancos de Querétaro, en duelo correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2025. Con esta victoria, los mexiquenses reafirmaron su condición de líderes y se confirmaron como el equipo más contundente del campeonato.

Desde el silbatazo inicial, el cuadro dirigido por Antonio Mohamed dominó cada sector del campo. Toluca impuso ritmo, presión y verticalidad, provocando que el conjunto queretano apenas respirara en la primera media hora de juego. El primer gol cayó al minuto 15 por conducto de Nicolás Castro, quien sacó un disparo potente al ángulo para abrir el marcador.

Ocho minutos más tarde, el goleador Paulinho aprovechó un pase filtrado para marcar el 2-0 y llegar a diez anotaciones en el torneo, colocándose en la cima de la tabla de goleo. El asedio escarlata no se detuvo y al 30’, Alexis Vega transformó un penal que prácticamente liquidó el encuentro.

El Querétaro intentó reaccionar adelantando líneas, pero se topó con un sólido Hugo González, que mantuvo su arco en cero. Ya en la segunda mitad, el “Turco” Mohamed movió su banquillo para administrar esfuerzos, sin perder intensidad. La recompensa llegó al 65’, cuando Jesús Ángulo culminó una jugada colectiva de lujo para poner el 4-0 definitivo.

Con esta goleada, el Toluca se afianza en lo más alto de la tabla, sin importar el resultado del América, su perseguidor inmediato. Los Diablos visitarán a Xolos de Tijuana en la jornada doble y posteriormente recibirán al Pachuca en casa, con la mira puesta en la Liguilla.

Querétaro, en cambio, sufrió un duro golpe que lo aleja de los puestos de Play-In y buscará redimirse ante Guadalajara la próxima fecha.

En el infierno se respira confianza, futbol y fuego. Los Diablos no solo ganan: encienden la liga con su paso demoledor.

Querétaro, en cambio, sufrió un duro golpe que lo aleja de los puestos de Play-In y buscará redimirse ante Guadalajara la próxima fecha.

En el infierno se respira confianza, futbol y fuego. Los Diablos no solo ganan: encienden la liga con su paso demoledor.