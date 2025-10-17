Propone diputado despenalizar la eutanasia en EdoMéx

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El diputado Isaac Josué Hernández Méndez propuso despenalizar y regular la eutanasia con el objetivo de ayudar a trascender de forma digna y sin dolor a personas pacientes en fase terminal o con un diagnóstico comprobado de problemas de salud graves o padecimientos incurables, que les provoquen un sufrimiento físico o psicológico intolerable.

Ante ello, el legislador, plantea definir la eutanasia en la legislación estatal como el acto o procedimiento realizado por una persona médica autorizada para provocar la muerte sin dolor de una persona paciente, y a petición libre y voluntaria de ésta.

Por lo anterior, propone, reforma a la Ley de Voluntad Anticipada y al Código Penal del estado, señalando que este procedimiento se lleve a cabo únicamente cuando la persona solicitante haya recibido un diagnóstico médico confirmado que acredite la existencia de una enfermedad grave o incurable, y haya emitido el acta de eutanasia, documento en el que manifiesta formalmente su voluntad de someterse a dicho proceso, apunta.Señaló que su propuesta busca dar voz a un sector poblacional olvidado, y acotar la muerte anticipada como una acción excepcional, agotando otras formas posibles de evitar el sufrimiento de las personas.

Explicó que, para admitirla, la o el paciente, en pleno uso de sus facultades mentales, deberá solicitarla de manera voluntaria ante dos testigos y el personal de salud autorizado, mediante el acta que contenga su declaración de voluntad, la cual podrá ser revocada en cualquier momento. Señala la iniciativa que el paciente, tendrá que ser residente de la entidad, mayor de edad y contar con el diagnóstico certificado y oficial de la condición de salud referida.

Y sino puede expresarla por sí mismo, podrá hacerlo una persona familiar o cercana, aunque, tratándose de dos o más de éstas, deberá solicitarla por unanimidad. Aclarará la iniciativa, del diputado petista, Isaac Hernández que no podrán pedirla personas que tengan algún conflicto con la o el paciente. Cuando la persona solicitante no hable español, se le facilitará un traductor, y en casos de discapacidad se les proporcionará el modo adecuado de informarlo.

Asimismo, plantea derogar del régimen penal la atenuante para el caso de homicidios descrita como “por móviles de piedad mediante súplicas notorias y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad de todo auxilio para salvar su vida”. En su lugar, la reforma exceptúa de lo dispuesto a las y los médicos que lleven a cabo la aplicación de eutanasia, conforme a la ley.

Finalmente, indica que resultado de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre Muerte Digna de 2022, realizada por la asociación civil Por el Derecho a Morir con Dignidad, el 72.7 por ciento de la población mexicana respalda la necesidad de un marco jurídico que proteja a quienes se encuentren en este supuesto, y donde la aplicación de la eutanasia sería un acto de humanidad.