“Rodada del Terror” llenará de adrenalina las calles de Metepec

Metepec, Méx.- La magia del Día de Muertos se mezclará con el deporte en la edición 2025 de la “Rodada del Terror”, una iniciativa del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM) que promete 20 kilómetros de diversión, activación física y convivencia familiar este viernes 24 de octubre en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, mejor conocida como La Hortaliza.

Con entrada libre, el evento reunirá a ciclistas de todas las edades, quienes recorrerán las principales calles del municipio en un ambiente seguro y festivo. La rodada será exclusiva para bicicletas, quedando fuera triciclos, motos o bicis con rueditas, y se recomienda portar casco y guantes. El registro iniciará a las 19:00 horas, y los primeros 100 inscritos recibirán una bandana conmemorativa.

La salida está programada para las 20:00 horas, con una ruta de 20 kilómetros que incluirá una parada especial en las Escalinatas del Calvario, donde los participantes podrán tomarse una fotografía grupal. Aunque no se cerrará completamente el tránsito, el recorrido contará con apoyo de la policía y tránsito municipal para garantizar la seguridad de los ciclistas.

Al concluir, los asistentes disfrutarán de una auténtica noche de convivencia con pan de muerto, café, música, zona de stands y foodtrucks. Además, los cinco mejores disfraces serán premiados con una bolsa total de $4,000 pesos en efectivo, incentivando la creatividad y el espíritu de las festividades.

De manera simultánea, se realizará la “Zumba del Terror”, que arrancará a las 19:30 horas en el mismo recinto, con premios en efectivo a los cinco mejores disfraces entre los participantes.El coordinador general del IMCUFIDEM, Emilio Yamin Faure, destacó que esta iniciativa busca llegar a públicos más amplios: “Este año quisimos sumar una rodada recreativa para los amantes del ciclismo, que además de activarse, disfruten de nuestras tradiciones”.