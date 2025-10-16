Zinacantepec vivirá su primera Carrera Nocturna “Tzinactlán 5K”

Zinacantepec, Méx.- La magia, el color y la tradición del Día de Muertos se fusionarán con el deporte en la primera edición de la Carrera Nocturna “Tzinactlán 5K”, que se celebrará el próximo sábado 25 de octubre en el corazón de Zinacantepec, teniendo como escenario principal la Plaza Constitución.

Organizado por el Ayuntamiento de Zinacantepec, el IMCUFIDEZ y el Consejo Municipal del Deporte, el evento promete una experiencia diferente, donde la cultura y el atletismo caminarán o, mejor dicho, correrán de la mano. La jornada comenzará con las inscripciones a las 18:00 horas, y el disparo de salida está programado para las 19:00 horas.

La competencia se disputará en las categorías Libre femenil y varonil, con premiación en especie para los tres primeros lugares de cada rama. Además, los primeros 300 corredores que crucen la meta recibirán una medalla conmemorativa, símbolo de su esfuerzo y participación en esta cita deportiva que marcará el inicio de una nueva tradición en el municipio.

Pero no todo será correr: el toque distintivo estará en la convocatoria de disfraces y caracterizaciones, ya que se entregarán regalos especiales a quienes luzcan los atuendos más creativos y alusivos a la celebración de los fieles difuntos.

El circuito estará acompañado de un ambiente seguro y familiar, con servicios de hidratación, guardarropa, seguridad y primeros auxilios, garantizando que cada corredor disfrute al máximo esta experiencia nocturna.

Con este evento deportivo, Zinacantepec reafirma su apuesta por el deporte, la convivencia y la promoción de sus tradiciones, posicionándose como un municipio que corre hacia el futuro sin olvidar sus raíces.