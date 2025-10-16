Apuntan arqueros a la gloria en la gran Final de Copa del Mundo 2025

Ciudad de México.- Los arqueros mexicanos Matías Grande, Maya Becerra y Mariana Bernal se declararon listos para cerrar con broche de oro su ya exitosa temporada 2025. Este fin de semana, disputarán la gran Final de Copa del Mundo en Nankín, China.

A este prestigioso evento solamente asisten las 32 mejores flechas del orbe: ocho en recurvo femenil, ocho en recurvo varonil, ocho en compuesto femenil y ocho en compuesto varonil, quienes se ganan su lugar vía ranking, ganando una Copa del Mundo o siendo sede de la justa.

Fue este jueves que se llevó a cabo el sorteo para determinar los cruces de cuartos de final en cada prueba. Becerra y Bernal entrarán en acción mañana por la noche en contra de la turca Hazal Burun y la india Madhura Dhamangaonkar, respectivamente.

Será el sábado cuando Grande se mida en contra del también turco y campeón olímpico en Tokyo 2020, Mete Gazoz, una misión que parece complicada pero que ya hizo el año pasado en Tlaxcala cuando venció al italiano Mauro Nespoli, monarca en Juegos Olímpicos Londres 2012.

Asimismo, los tres representantes mexicanos ya practicaron y pudieron reconocer la sede en la que se desarrollará la competencia, lo cual es de suma importancia al ser un torneo que se realiza en solamente dos días.

Nuestro país ha sido uno de los grandes animadores y ganadores a lo largo de la historia de este certamen, con un total de 12 medallas obtenidas: dos de oro, cinco de plata y cinco de bronce.