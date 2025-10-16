Alpha Racing listo para enfrentar el último corte de playoffs en Aguascalientes

Aguacalientes, Méx.- El equipo Alpha Racing se reporta listo para disputar la fecha 13 de NASCAR México Series, denominada ‘Aguascalientes El Gigante de México 170’, que se llevará a cabo este fin de semana en el Óvalo Aguascalientes México, escenario que marcará el último corte de playoffs antes de la gran final por el campeonato.

A bordo del auto #9 Volaris–AlphaRacing, Eloy Sebastián, Campeón de Challenge Series 2024, llega ubicado en el cuarto lugar de la clasificación general, posición que lo mantiene entre los principales aspirantes al título. El piloto oaxaqueño ha mostrado constancia a lo largo de la temporada, con un sólido desempeño en las fechas previas, y ahora buscará sellar su pase al grupo de los cuatro finalistas.

“Estoy contento de llegar a Aguascalientes, por puntos estoy en el cuarto lugar, lo cual me beneficia para poder pelear el campeonato y voy emocionado y contento a esta fecha, sobre todo con el equipo por el gran auto que me ha dado esta temporada. Estamos metidos en la pelea, será una carrera divertida y muy estresante, todos vamos a estar peleando por pasar a la final. Esta pista siempre regala grandes carreras, es muy rápida; tendremos que minimizar errores, salir a buscar la victoria y sumar la mayor cantidad de puntos para aspirar a ese título que tanto hemos trabajado”, comentó Eloy.

Por su parte, Alonso Salinas, Campeón de Trucks México Series 2024, al mando del auto #18 APXventures–AlphaRacing, también afrontará una jornada clave dentro de la Challenge Series, donde buscará cerrar de la mejor manera y mantenerse dentro del grupo de pilotos con posibilidad de avanzar en la postemporada, actualmente se encuentra fuera de los cuatro primeros lugares que llegan a la gran final, pero aún se mantiene con posibilidades matemáticas de adentrase

Las actividades en pista darán inicio el sábado con dos prácticas oficiales y la sesión de calificación. La carrera principal está programada para el domingo 19 de octubre a las 13:40 horas, con una duración pactada a 170 vueltas o 100 minutos máximo, incluyendo el stage en la vuelta 80 que otorgará puntos adicionales a los mejores de cada categoría.

Este compromiso será determinante para definir a los cuatro pilotos que avanzarán a la gran final de NASCAR México Series, donde se disputarán los títulos absolutos de la temporada 2025.