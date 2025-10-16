Lanzan el “Finanzatlón Azteca” con el Rally del Conocimiento Financiero

16 octubre, 2025

Estado de México

¡Prepárate para una experiencia inmersiva única! “Aprende y Crece” el Programa de Educación Financiera de Banco Azteca te invita a formar parte del “Finanzatlón Azteca” y descubrir el mundo de las finanzas de manera divertida.

Supera los desafíos en cada una de las cuatro rutas del Rally del Conocimiento Financiero para demostrar si estás preparado en finanzas personales y de negocios.

• Ruta 1: “Los Rápidos de las Finanzas. En donde pondrás a prueba tu estrategia de manejo de deudas y gestión de gastos al cruzar el Río de la Fortaleza Financiera, y aprenderás a administrar gastos, controlar deudas y manejar tus fondos de inversión con decisiones acertadas. Así sabrás si tus elecciones fortalecen o debilitan tu bolsillo.

• Ruta 2. Adéntrate a la “Zona del Silencio Financiero” y refuerza el hábito del ahorro a través de fondos de emergencia en tu tarjeta de débito, herramientas financieras digitales y protección de tu patrimonio mediante seguros. Avanza en el circuito del desierto, donde vas a reflexionar sobre los mitos y las consecuencias de no ahorrar. Al final dejarás tus compromisos de ahorro en el Cactus Gigante de la Perseverancia.

• Ruta 3. Explora “El Bosque de los Sueños de la Abundancia” y descubre si tus hábitos financieros te dan Certeza para lograr tus Metas a corto, mediano y largo plazo tanto personales como de negocio. Recorre el laberinto y descubre mensajes ocultos para aprender a planificar y administrar los recursos necesarios para emprender y hacer crecer tu propio negocio.

• Ruta 4. Disfruta la experiencia en “El Edén de la Prosperidad” y descubre los productos y acciones que te guiarán a un retiro digno y a la Plenitud Económica. En el videojuego Ahorro Runner descubre los beneficios de la Afore y el impacto del Ahorro Voluntario en el crecimiento de tu Cuenta Individual. Visualízate en nuestra foto-cabina disfrutando tu retiro en una de las cuatro playas más hermosas de México y sube tu foto a redes #AprendeyCrece y #AforeAzteca.

Finalmente, visita la “Estación de Ciberseguridad” y prepárate para ser un experto en protección digital. Aprende a identificar los principales ciberfraudes y a resguardar tu dinero y tus datos personales de los estafadores, con la primera Mini Serie en México “Ponte Atento”. La diversión continúa con los CiberPuppets y la presentación estelar del Robot Nimbo.

Al completar el emocionante rally de Finanzatlón Azteca, podrás recoger tus premios.

Aprende y Crece participa en la Plataforma Virtual SNEF 2025 donde vivirás una emocionante aventura financiera digital en formato de videojuego 3D interactivo.

Adicionalmente, Banco Azteca participa en dos Delegaciones de la CONDUSEF, en colaboración con la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Coahuila, donde se impartirán las conferencias “Finanzas con Propósito: herramientas para educar y prosperar” y “El Buen Manejo del Préstamo y las Deudas”.

No dejes pasar esta oportunidad única de aprender jugando y de alcanzar tus metas financieras. Te esperamos en la Semana Nacional de Educación Financiera del 23 al 26 de octubre en la Explanada del Monumento a la Revolución, un evento organizado por la CONDUSEF.